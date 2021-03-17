В американській Атланті і передмісті відбулися три збройні конфлікти, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.

Про це повідомляє Reuters.

За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти.

Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.

Зазначається, що шестеро із загиблих були азіатського походження.

Хоча влада відмовилася назвати можливий мотив насильства, напади спонукали контртерористичний підрозділ департаменту поліції Нью-Йорка оголосити про розгортання додаткових патрулів в азіатських громадах в якості запобіжного заходу.

Підозрюваного в стрілянині, 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстоку затримали приблизно в 240 км на південь від Атланти.

Eight Americans killed in Atlanta spa shootings https://t.co/9VNKbNmERd pic.twitter.com/Uqmcf0OkAa — 24 News HD (@24NewsHD) March 17, 2021

Капітан Джей Бейкер з департаменту шерифа округу Черокіс зазначив, що слідчі “впевнені” в тому, що саме він був причетний до всіх трьох випадків стрільби. Однак вони все ще працюють над тим, щоб “з упевненістю підтвердити”, що стрілянина в Атланті і окрузі була пов’язана між собою.