Про це повідомляє Reuters.
За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти.
Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
Зазначається, що шестеро із загиблих були азіатського походження.
Хоча влада відмовилася назвати можливий мотив насильства, напади спонукали контртерористичний підрозділ департаменту поліції Нью-Йорка оголосити про розгортання додаткових патрулів в азіатських громадах в якості запобіжного заходу.
Підозрюваного в стрілянині, 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстоку затримали приблизно в 240 км на південь від Атланти.
Eight Americans killed in Atlanta spa shootings https://t.co/9VNKbNmERd pic.twitter.com/Uqmcf0OkAa
— 24 News HD (@24NewsHD) March 17, 2021
Капітан Джей Бейкер з департаменту шерифа округу Черокіс зазначив, що слідчі “впевнені” в тому, що саме він був причетний до всіх трьох випадків стрільби. Однак вони все ще працюють над тим, щоб “з упевненістю підтвердити”, що стрілянина в Атланті і окрузі була пов’язана між собою.
- Раніше у Дніпрі в одному з кафе сталася стрілянина. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу, затримано 15 осіб.