Минулого року у США незаконно відмовили в аборті вагітній пацієнтці, життя якої було під загрозою. Жінка могла померти.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на представників федеральних органів охорони здоров’я США.

У 2022 році американка, на ім’я Мелісса Фармер на 18-му тижні вагітності зіткнулася з передчасним розривом плодових оболонок, що загрожувало їй втратою крові, сепсисом або смертю. Втім, у двох лікарнях Міссурі та Канзасу їй відмовили в аборті.

За словами посадовців, це було незаконно. Аборти заборонені в Міссурі, проте є законними в Канзасі, якщо термін вагітності не перевищує 22 тижні.

Проте, Фармер довелося їхати до Іллінойсу.

Обидві лікарні отримують державне фінансування. Тому, їх можуть звинуватити в порушенні закону про невідкладну медичну допомогу й працю.

Секретар департаменту охорони здоровʼя й соціальних служб Ксав’є Бесерра вже надіслав лікарням й асоціаціям лікарів листа, у якому закликав їх продовжувати дотримуватися федерального законодавства.

Мелісса зазначила, що вагітним по всій країні продовжують відмовляти в аборті, вони й надалі стикаються з підвищеним ризиком ускладнень або смерті.

Зауважимо, що попри запроваджене обмеження права на аборт, лікарі повинні їх проводити, якщо здоровʼя пацієнток знаходиться під загрозою, навіть у штатах, де аборти заборонені.