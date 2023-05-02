Про це повідомляє BBC, посилаючись на представників федеральних органів охорони здоров’я США.
У 2022 році американка, на ім’я Мелісса Фармер на 18-му тижні вагітності зіткнулася з передчасним розривом плодових оболонок, що загрожувало їй втратою крові, сепсисом або смертю. Втім, у двох лікарнях Міссурі та Канзасу їй відмовили в аборті.
За словами посадовців, це було незаконно. Аборти заборонені в Міссурі, проте є законними в Канзасі, якщо термін вагітності не перевищує 22 тижні.
Проте, Фармер довелося їхати до Іллінойсу.
Обидві лікарні отримують державне фінансування. Тому, їх можуть звинуватити в порушенні закону про невідкладну медичну допомогу й працю.
Секретар департаменту охорони здоровʼя й соціальних служб Ксав’є Бесерра вже надіслав лікарням й асоціаціям лікарів листа, у якому закликав їх продовжувати дотримуватися федерального законодавства.
Мелісса зазначила, що вагітним по всій країні продовжують відмовляти в аборті, вони й надалі стикаються з підвищеним ризиком ускладнень або смерті.
Зауважимо, що попри запроваджене обмеження права на аборт, лікарі повинні їх проводити, якщо здоровʼя пацієнток знаходиться під загрозою, навіть у штатах, де аборти заборонені.
- Є пари, яким вдається зачати дитину швидко, для інших це стає складним завданням, треті свідомо відкладають дітонародження на потім. Якщо ви з тих, кому родичі нагадують про годинник, що цокає, коли ви й самі починаєте турбуватися про вагітність, яка ніяк не настає, можливо, ви захочете поставити кілька питань репродуктологу — фахівцю з лікування безпліддя.
- Оскільки заборона абортів розповсюджена по деяких штатах у США, правоохоронні органи звертаються до Facebook та Google, щоб отримати інформацію про жінок, які бажають перервати вагітність, або ліки, які допомагають зробити це.