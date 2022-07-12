Американка Бренда Боттоне отримала штраф за їзду по спеціальній полосі, якою можуть їздити лише авто, в якому знаходяться щонайменше двоє пасажирів. Однак жінка хоче оскаржити штраф: вона стверджує, що другим пасажиром у її авто був її ж плід, посилаючись на нещодавно ухвалене у Техасі визначення щодо ненародженої дитини.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Два тижні тому у Далласі (штат Техас), Бренда Боттоне отримала штраф після того, як її зупинив офіцер поліції. Причиною для штрафу стало те, що Бренда їхала по спеціальній полосі, якою можуть рухатись лише авто з декількома пасажирами, хоча в автомобілі жінки, окрім неї, нікого не було.

“Він сказав: “Чи є ще хто-небудь в машині?”. Оглянувшись, я сказала: “Так, є”. А він: “Ну і де?”. Я показала на свій живіт і сказала: “Прямо тут””, – розповіла Бренда.

На це офіцер поліції заявив, що “це не рахується”, адже другий пасажир повинен бути “поза її тілом”. За словами Бренди, вона була “трохи шокована” відповіддю поліціянта.

“Ну, на тлі всього, що відбулось, і я не намагаюсь займати тут велику політичну позицію, але ж ви розумієте, що це дитина?”, – заявила вона офіцеру поліції.

Варто зауважити, що інцидент з Брендою Боттон відбувся через декілька днів після того, як Верховний суд США постановив, що федерального права на аборт не існує і кожен штат може окремо встановлювати право на аборт.

Штат Техас, як і інші штати, де головують консервативні губернатори, наполягав на обмеженні абортів, визначивши у своєму кримінальному кодексі, що плід чи ненароджена дитина – це людина.