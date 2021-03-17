Американські лікарі стверджують, що жінка з південної Флориди, яка отримала одну дозу вакцини проти коронавірусу під час вагітності, народила першу дитину з антитілами до COVID-19.

Про це пише The Guardian.

Лікарі представили свій висновок в препринт статті, що означає, що ця інформація ще не була підтверджена експертною оцінкою.

Педіатри Пол Гілберт і Чад Рудник зазначили, що мати, яка працює на передовій боротьби з коронавірусом, отримала першу дозу вакцини Moderna в січні на 36 тижні вагітності. Через три тижні жінка народила “бадьору і здорову” дівчинку.

Дослідники проаналізували кров з пуповини дитини, і виявили антитіла.

“Таким чином, є потенціал для захисту і зниження ризику зараження Sars-CoV-2 за допомогою вакцинації матері. Наскільки нам відомо, це було перше в світі повідомлення про народження дитини з антитілами після вакцинації”, – пояснив Гілберт.

У статті також йдеться про те, що необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи захищені діти цими антитілами.

“Це один маленький випадок, коли тисячі і тисячі немовлят будуть народжені від вакцинованих матерів. Подальші дослідження повинні визначити, як довго триватиме цей захист. Вони також повинні визначити, скільки антитіл має циркулювати у дитини, щоб забезпечити їй захист”, – додали педіатри.