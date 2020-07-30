В американському місті Темпа (штат Арізона) сьогодні вранці вантажний потяг Union Pacific зійшов з рейок, в результаті чого загорівся і частково зруйнував міст, по якому їхав. Це міст через озеро Темп Таун.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Займання сталося в самому поїзді близько 6:15 ранку за місцевим часом. Загорілися від 8 до 10 вагонів.

За попередніми даними, одна людина надихався димом, відомостей про інших постраждалих немає.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN — Reuters (@Reuters) July 29, 2020

Пожежники, які вирушили на місце аварії, намагалися запобігти подальшому поширенню вогню, а також можливому витоку небезпечних речовин, які перевозив потяг.

Начальниця поліції міста Сільвія Моїр закликала жителів триматися подалі від місця аварії, охарактеризувавши його, як дуже небезпечне.

Через пожежу частина моста впала. При цьому, влада заявила, що міст був повністю справний і пройшов перевірку безпеки 9 липня.

Причину аварії потягу поки не з’ясували.