Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Займання сталося в самому поїзді близько 6:15 ранку за місцевим часом. Загорілися від 8 до 10 вагонів.

За попередніми даними, одна людина надихався димом, відомостей про інших постраждалих немає.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN

— Reuters (@Reuters) July 29, 2020