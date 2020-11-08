Дослідники американського Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили штучний інтелект, який може діагностувати коронавірус COVID-19 за звуками кашлю.

Про деталі дослідження повідомляється на сайті інституту.

Новий штучний інтелект може відрізнити за звуком кашлю носіїв COVID-19 (навіть якщо у них немає характерних симптомів).

Як відзначають дослідники, люди з безсимптомним перебігом коронавірусної хвороби мають особливий кашель. Для оточуючих він може не відрізнятися від кашлю інших людей. Але нова нейромережа може з високою ймовірністю відрізнити кашель здорової людини від кашлю інфікованого коронавірусом.

Штучний інтелект, який отримав назву ResNet50, навчили на десятках тисячах звуків “примусового” кашлю. Записи, зроблені за допомогою смартфона, ноутбука та інших гаджетів, добровільно надсилали люди (для цього був створений спеціальний веб-сайт).

Учасники дослідження також заповнювали анкету, вказуючи наявні у них симптоми (незалежно від того, чи був у них діагностований COVID-19).

Дослідники вже зібрали понад 70 000 записів, кожен з яких містить кілька прикладів кашлю. Близько 2500 записів були відправлені людьми, у яких було підтверджено наявність COVID-19 (в тому числі безсимптомними носіями).

При тестуванні штучного інтелекту були використані 2500 записів, пов’язаних із COVID-19, а також 2500 записів, де люди кашляли, але не були заражені.

Алгоритм повинен був визначати, яка група людей була заражена коронавірусом.

За словами дослідників, штучний інтелект із точністю 98,5% відрізняв кашель хворих на COVID-19 від кашлю інших людей. Вчені стверджують, що алгоритм також правильно визначив усі безсимптомні випадки коронавірусу.

У MIT уточнили, що спочатку створювали нейромережу ResNet50 для діагностики по голосу хвороби Альцгеймера. Після початку пандемії коронавірусу вчені вирішили адаптувати свою розробку для діагностики COVID-19.

Вчені готові перетворити розробку в безкоштовний інструмент для попередньої діагностики коронавірусу (який буде, наприклад, доступний для смартфонів).

Впровадити її в інституті готові відразу ж після того, як це схвалить американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).