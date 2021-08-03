Про це інформують американський телеканал CNN та міжнародне агентство Reuters.
Так, ще в січні цього року стало відомо, що в Сполучених штатах Америки двоє поліціянтів наклали на себе руки через кілька тижнів після штурму Капітолія прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа.
Тепер же у департаменті поліції Вашингтона поінформували про два нові випадки самогубства.
Так, наклав на себе руки офіцер поліції Вашингтона Гюнтер Хашида. Він був знайдений мертвим у себе вдома 29 липня.
“Офіцер Гюнтер Хашида, призначений до групи реагування на надзвичайні ситуації у відділі спеціальних операцій, був знайдений мертвим у себе вдома в четвер, 29 липня”, – повідомили CNN у пресслужбі департаменту поліції.
Відомо, що Хашида почав працювати в управлінні поліції Вашингтона (округ Колумбія) в травні 2003 року.
Незадовго до цього, 10 липня, загинув ще один офіцер поліції Вашингтона Кайл Дефрейтаг. В управлінні поліції Вашингтона він працював з листопада 2016 року.
Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт і Говард Лібенгуд, які також захищали Капітолій, вчинили самогубство в січні. У нещодавньому звіті Сенату США зазначалося, що ці два офіцери “врешті -решт втратили життя” після атаки.
Відтак, кількість самогубств серед офіцерів поліції, які охороняли Капітолій 6 січня, зросла до чотирьох.
Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня цього року штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Штурму передували неодноразові та безпідставні заяви Трампа про нібито “фальсифікації” результатів виборів.
Через заворушення тоді загинули четверо осіб, а наступного дня помер офіцер поліції Брайан Сікнік, який отримав травми під час штурму. Як інформує CNN із посиланням на висновок судмедекспертів, Сікнік переніс інсульт, що й стало причиною його смерті.
Відомо, що поранення унаслідок штурму отримали понад 100 співробітників поліції.
Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
- 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.
- У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.
- У липні офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.