Уже четверо офіцерів поліції, які захищали Капітолій під час штурму 6 січня цього року, вчинили самогубство.

Про це інформують американський телеканал CNN та міжнародне агентство Reuters.

Так, ще в січні цього року стало відомо, що в Сполучених штатах Америки двоє поліціянтів наклали на себе руки через кілька тижнів після штурму Капітолія прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа.

Тепер же у департаменті поліції Вашингтона поінформували про два нові випадки самогубства.

Так, наклав на себе руки офіцер поліції Вашингтона Гюнтер Хашида. Він був знайдений мертвим у себе вдома 29 липня.

“Офіцер Гюнтер Хашида, призначений до групи реагування на надзвичайні ситуації у відділі спеціальних операцій, був знайдений мертвим у себе вдома в четвер, 29 липня”, – повідомили CNN у пресслужбі департаменту поліції.

Відомо, що Хашида почав працювати в управлінні поліції Вашингтона (округ Колумбія) в травні 2003 року.

Незадовго до цього, 10 липня, загинув ще один офіцер поліції Вашингтона Кайл Дефрейтаг. В управлінні поліції Вашингтона він працював з листопада 2016 року.

Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт і Говард Лібенгуд, які також захищали Капітолій, вчинили самогубство в січні. У нещодавньому звіті Сенату США зазначалося, що ці два офіцери “врешті -решт втратили життя” після атаки.

Відтак, кількість самогубств серед офіцерів поліції, які охороняли Капітолій 6 січня, зросла до чотирьох.

Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня цього року штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Штурму передували неодноразові та безпідставні заяви Трампа про нібито “фальсифікації” результатів виборів.

Через заворушення тоді загинули четверо осіб, а наступного дня помер офіцер поліції Брайан Сікнік, який отримав травми під час штурму. Як інформує CNN із посиланням на висновок судмедекспертів, Сікнік переніс інсульт, що й стало причиною його смерті.

Відомо, що поранення унаслідок штурму отримали понад 100 співробітників поліції.

Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.