Вчителька молодших класів з міста Дарем, що у штаті Північна Кароліна (США), зібрала 106 тисяч доларів для найбільш нужденних учнів школи, аби вони мали що їсти на канікулах – зазвичай вони харчуються в школі.

Про це повідомляє американський телеканал ABC7.

Вчителька Леджун Паркер, а також донори та партнери з громади, пожертвували велику суму для цьогорічного збору їжі.

Паркер та її невелика армія волонтерів віднесли готівку до місцевого супермаркету та купили продукти, що не псуються, для понад 5100 учнів з десятка державних шкіл міста, чиї сім’ї могли голодувати під час канікул.

“Два тижні — це довгий термін, щоб бути поза школою без обіду чи сніданку в школі, без триразового харчування. Діти багато їдять. Їжа дорога”, – сказав Паркер.

Продовольча безпека є основною проблемою в Даремі, особливо для латиноамериканців і темношкірих людей з низьким рівнем доходу. Майже три чверті з них не мають можливості купувати продукти у сусідніх супермаркетах, що знаходяться у межах пішої досяжності.

98% учнів з 12 шкіл міста отримують безкоштовний або пільговий обід у школах. Для багатьох це єдина можливість харчуватися.

Протягом останніх кількох днів Паркер та волонтери збирали продукти в пакети та відправляли додому учням. Цьогоріч навіть знайшли їжу, щоб відправляти її дітям мішками.