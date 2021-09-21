Про це повідомив очільник ФБР Кристофер Рей на слуханнях в Сенаті.
Напередодні Мін’юст США попередив, що прихильники концепції переваги білої раси й ті, хто сповідують цю ідеологію – загрожують національній безпеці.
“Кількість справ про тероризм в країні різко зросла”, – сказав очільник ФБР під час слухань у сенатському комітеті з внутрішньої безпеки та урядових питань.
Наразі ФБР розслідує майже 2,7 тисячі справ щодо внутрішнього тероризму. Весною 2020 року таких було не більше тисячі.
“Аби протистояти цій загрозі, ФБР торік збільшив ресурси на розслідування внутрішнього тероризму, збільшивши кількість персоналу на 260%”, – пояснив Рей.
Проблема внутрішнього тероризму стала особливо актуальною після того, як 6 січня відбувся штурм Капітолія. Тоді прихильники 45-го американського лідера Дональда Трампа намагалися довести, що президентські вибори було сфальсифіковано на користь Джо Байдена.
За словами генерального прокурора США Мерріка Гарланда, події 6 січня продемонстрували, що прихильники ідеології щодо першості білої раси – найбільша загроза внутрішньої безпеки країни.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.