У США з весни 2020 року вдвічі збільшилася кількість випадків внутрішнього тероризму, які розслідують у ФБР.

Про це повідомив очільник ФБР Кристофер Рей на слуханнях в Сенаті.

Напередодні Мін’юст США попередив, що прихильники концепції переваги білої раси й ті, хто сповідують цю ідеологію – загрожують національній безпеці.

“Кількість справ про тероризм в країні різко зросла”, – сказав очільник ФБР під час слухань у сенатському комітеті з внутрішньої безпеки та урядових питань.

Наразі ФБР розслідує майже 2,7 тисячі справ щодо внутрішнього тероризму. Весною 2020 року таких було не більше тисячі.

“Аби протистояти цій загрозі, ФБР торік збільшив ресурси на розслідування внутрішнього тероризму, збільшивши кількість персоналу на 260%”, – пояснив Рей.

Проблема внутрішнього тероризму стала особливо актуальною після того, як 6 січня відбувся штурм Капітолія. Тоді прихильники 45-го американського лідера Дональда Трампа намагалися довести, що президентські вибори було сфальсифіковано на користь Джо Байдена.

За словами генерального прокурора США Мерріка Гарланда, події 6 січня продемонстрували, що прихильники ідеології щодо першості білої раси – найбільша загроза внутрішньої безпеки країни.