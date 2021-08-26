В американському штаті Коннектикуті потрапив на відео ведмідь, який вкрав посилку Amazon прямо з ганку будинку.

Про це пише місцеве видання Pix11.

Крістін Левін з Брістоля розмістила в Facebook відео з камер домашнього спостереження, на якому видно, як ведмідь ходить по її під’їзній доріжці з пакетом Amazon в роті.

“Цей хлопець щойно забрав мою посилку! Чи зможе Amazon компенсувати збитки, нанесені ведмедем-злодюжкою?” – прокоментувала вона ролик.

Жінка також розповіла ЗМІ, що кур’єр доставив посилку за п’ять хвилин до того, як її вкрав ведмідь. У ній був туалетний папір. За її словами, ведмідь забрав посилку в сусідній двір.

“Це була істерика, як я вже сказала, що просто туалетний папір, тому не хвилююся, чи зможу повернути її назад. Це був дуже веселий день”, – зазначила вона.