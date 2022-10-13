У США суд присяжних визнав винним ведучого Infowars Алекса Джонса. Йому присудили виплатити 965 млн доларів за теорію змови, яку він просував, коли у 2012 році відбулася стрілянина у початковій школі Сенді-Гук.

Про це повідомило Associated Press.

Американський ведучий називав стрілянину у школі фальсифікацією, яка сталася через змову в уряді. У 2012 році 20-річний Адам Пітер Ленза вбив 27 людей, серед яких були 20 дітей. Пізніше він застрелився сам.

Алекс Джонс у своєму ток-шоу стверджував, що родичів жертв найняли як акторів, аби вони відібрали у людей право володіння зброєю. Під час судового процесу потерпілі розповідали, що їм погрожували та переслідували багато років люди, які вірили цій теорії змови.

До будинку родичів приходили незнайомі, також їм писали образливі коментарі в соцмережах. Один з прихильників теорії змови помочився на могилу вбитого 7-річного хлопчика Даніеля, а його батьку, Марку Бардену погрожував викопати труну дитини.

Позов проти ведучого подали родичі п’ятьох дітей та трьох вихователів, яких було вбито під час масової стрілянини. Також до нього долучився агент ФБР, який був одним із перших, хто прибув на місце події.

Алекса Джонса разом з материнською компанією Infowars та Free Speech Systems звинуватили у використанні масових вбивств для збільшення аудиторії та заробітку. За даними експертів, саме такий результат отримав ведучий після висвітлення теми Сенді Гук в шоу.

Під час надання свідчень американець визнав помилку й визнав, що стрілянина була справжньою. Рішення суду стало другим вироком проти Infowars. У серпні суд присяжних Техасу присудив майже 50 мільйонів доларів батькам ще однієї вбитої дитини.

Поки що невідомо, скільки зможе виплатити за вироком Алекс Джонс. Під час суду він заявив, що не може дозволити собі жодного судового рішення понад 2 мільйони доларів. Крім того, Free Speech Systems подала заяву про банкрутство.