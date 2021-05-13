Про це пише TMZ.

Інцидент стався в суботу, коли 22-річний Томмі Лі полював за тарпоном на березі великого водоймища. Коли він закидав котушку з води показалася здоровенна голова алігатора.

Лі відразу зрозумів, що йому потрібно бути напоготові. Він також зафільмував на свою камеру GoPro атаку алігатора, який гнався за ним, але через якийсь час припинив переслідування.