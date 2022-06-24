24 червня Верховний суд США скасував фундаментальне право на аборт, засноване майже 50 років тому у справі "Ро проти Вейда". Як стверджують правозахисники, це може різко скоротити або навіть заборонити процедуру.

Про це повідомляє The Washington Post.

Це право виникло завдяки рішенню суду в справі “Ро проти Вейда”, яке було чинним з 1973 року. Відтепер окремі штати країни матимуть змогу заборонити процедуру.

Слід зазначити, що 13 штатів уже ухвалили закони, які автоматично заборонили аборти після рішення Верховного суду. Ймовірно, інші незабаром ухвалять нові обмеження чи заборони.

Американські ліберали зазначили, що ще вчора Конституція гарантувала, що жінка, яка постала перед фактом незапланованої вагітності, може самостійно ухвалити рішення про те, чи їй народжувати дитину. Проте, як вважає суд, держава завжди зможе змусити жінку народжувати.

ДОВІДКА. “Ро проти Вейда” — історичне рішення Верховного суду США, яким затвердили захист свободи вагітної жінки зробити аборт без значних обмежень з боку держави.