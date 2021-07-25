Про смерть блогера повідомив засновник протестантської церкви Гілсонґ Браян Г’юстон, членом якої був Гармон.

Перед смертю, 21 липня, Гармон написав останній свій твіт. Тоді він лежав у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер того ж дня.

“Будь ласка, моліться, вони хочуть під’єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів”, – написав блогер.

Чоловік мав тисячі підписників у Twitter та Instagram, був затятим антивакцинатором та багато жартував у мережі про щеплення. Зараз усі його акаунти в соцмережах закриті.

Перед смертю Гармон також жартував про пандемію та вакцини. Він поширював меми зі словами, що довіряє Біблії, а не науковцям.

Шість тижнів перед цим блогер насміхався над вакцинами проти коронавірусу. Він писав у Twitter: 

“У мене 99 проблем, але вакцина – не одна із них”.

Засновник протестантської церкви Hillsong Браян Г’юстон, який підтвердив смерть блогера, закликав усіх “дотримуватися вказівок лікарів”. Він додав, що заяви покійного про недієвість вакцин були його особистою думкою.

  • Раніше в Італії затримали двох чоловіків-антивакцинаторів, підозрюваних у підпалі центру вакцинації. Вакцини, що зберігались у холодильній камері центру, вдалося врятувати, оскільки вогонь не поширився настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.