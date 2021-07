Про смерть блогера повідомив засновник протестантської церкви Гілсонґ Браян Г’юстон, членом якої був Гармон.

Перед смертю, 21 липня, Гармон написав останній свій твіт. Тоді він лежав у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер того ж дня.

“Будь ласка, моліться, вони хочуть під’єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів”, – написав блогер.

Чоловік мав тисячі підписників у Twitter та Instagram, був затятим антивакцинатором та багато жартував у мережі про щеплення. Зараз усі його акаунти в соцмережах закриті.

Перед смертю Гармон також жартував про пандемію та вакцини. Він поширював меми зі словами, що довіряє Біблії, а не науковцям.

Шість тижнів перед цим блогер насміхався над вакцинами проти коронавірусу. Він писав у Twitter:

34 y.o. anti-vaxxer Stephen Harmon died from COVID on July 21. On June 3rd he posted a tweet saying "I got 99 problems but a vax ain’t one." Please #GetVaccinated and wear a mask. #SoulsLostToCovid https://t.co/BkWV1DTSrd pic.twitter.com/i2ZW2MHhU7

— Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) July 23, 2021