Про це повідомило посольство України в США.

Так, що послиня Оксана Маркарова підписала офіційну угоду про оренду приміщення, де розташовуватиметься консульство.

“Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства”, — зазначили у посольстві.