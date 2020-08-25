Прокуратура американського штату Нью-Йорк відкрила провадження щодо підозри президенту США Дональда Трампа і його компанії Trump Organization в маніпуляціях щодо вартості активів.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Махінації полягали в тому, що компанія створювала такі умови, при яких могла забезпечувати собі максимально вигідні позики з отриманням економічних пільг.

Справа була відкрита після заяви екс-адвоката Трампа Майка Коена про те, що активи Трампа були спеціально занадто завищені або занижені з метою отримання іншої вигоди.

У компанії відповіли з цього приводу, що готові співпрацювати з прокурором штату у цій справі. Про це сказала головний юрист компанії Алан Гартен. Але генеральний прокурор штату запевняє, що виконавчий віце-президент компанії, Ерік Трамп, відмовився співпрацювати.

У Трампа заявили, що це справа проти його компанії, відкрита спеціально напередодні виборів, з метою заплямувати репутацію американського лідера.

Тепер генеральний прокурор Летиція Джеймс подала клопотання до суду штату Нью-Йорк на Манхеттені, щоб Trump Organization, Ерік Трамп та інші виконали вимоги її повісток.

“Я вжила заходів, щоб зобов’язати Trump Organization, і зокрема її виконавчого віце-президента Еріка Трампа, сприяти розслідуванню, яке проводить мій апарат щодо їх фінансової діяльності. Протягом багатьох місяців Trump Organization відмовляється повною мірою виконати вимоги, які наводяться в судових повістках в рамках даного розслідування”, – зазначила генпрокурор штату.

Повістки в суд видали в рамках “триваючого конфіденційного цивільного розслідування про можливе шахрайство або незаконні дії”. Але про порушення будь-яких конкретних законів не повідомлялося.

Тепер слідству потрібно перевірити чотири об’єкти нерухомості, зокрема, ділянку площею 85,8 гектарів в північному окрузі Вестчестер, Seven Springs Estate. В цьому аспекті генпрокурор перевірить податкові відрахування в розмірі 21,1 мільйона доларів для Seven Springs за 2015 рік.

Також будуть перевіряти будівлю на Уолл-стріт, в центрі Манхеттена, національний гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесі і міжнародний готель, а також “Трамп Тауер” в Чикаго.

Генеральний прокурор заявила, що останнім будівлю було виключено з “Звіту про фінансовий стан” Дональда Трампа з 2009 року.

Також генпрокурор повідомила, що для судового розгляду було підготовлено “значна кількість” матеріалів, але ситуація безвихідна.

“Протягом кількох місяців Trump Organization робила необгрунтовані заяви, намагаючись приховати докази від законного розслідування своїх фінансових операцій. Вони затримували, приховували документи і давали вказівку свідкам, включаючи Еріка Трампа, відмовлятися відповідати на питання під присягою”, – говорить генпрокурор.

Федеральний апеляційний суд заслухає аргументи Трампа 1 вересня. Минулого місяця Верховний суд США постановив, що Трамп не захищений імунітетом від цього розслідування.

Джеймс підкреслила, що в Trump Organization раніше відмовилися надавати необхідні документи, а її співробітники досі не дали свідчення.