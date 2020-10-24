Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на наявні в розпорядженні документи.
Дозвіл на продовження випробувань вакцини надали в управлінні по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Було надано два дозволи: для британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson. Раніше випробування довелося призупинити після погіршення стану здоров’я у двох добровольців.
У FDA вже завершили розслідування цих випадків. За результатами розслідування стало відомо, що погіршення здоров’я випробовуваних не було пов’язано з введенням їм експериментальної вакцини.
Політичні дебати навколо вакцини проти коронавірусу, можливо, вже впливають на довіру американців. Близько 45% американців заявили, що не намагатимуться вакцинуватися, навіть якщо недорога вакцина буде широко доступною, згідно з жовтневим опитуванням CNN, проведеним SSRS.
- Раніше у США стартувала третя фаза випробувань ще однієї вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У випробуваннях беруть участь 60 тисяч волонтерів у 215 американських клініках і за кордоном.
- У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.