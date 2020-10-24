Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на наявні в розпорядженні документи.

Дозвіл на продовження випробувань вакцини надали в управлінні по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Було надано два дозволи: для британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson. Раніше випробування довелося призупинити після погіршення стану здоров’я у двох добровольців.

У FDA вже завершили розслідування цих випадків. За результатами розслідування стало відомо, що погіршення здоров’я випробовуваних не було пов’язано з введенням їм експериментальної вакцини.

Політичні дебати навколо вакцини проти коронавірусу, можливо, вже впливають на довіру американців. Близько 45% американців заявили, що не намагатимуться вакцинуватися, навіть якщо недорога вакцина буде широко доступною, згідно з жовтневим опитуванням CNN, проведеним SSRS.