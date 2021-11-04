Президент США Джо Байден дозволив відтермінувати строки вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та представників бізнесу, оскільки в деяких компаніях не вистачає працівників перед святами.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Американці мають право або регулярно робити тести на коронавірус, або зробити щеплення до 4 січня. Фактично, строк перенесли майже на місяць.

Напередодні свят (День подяки та Різдво Христове) у США, традиційно, приватні компанії набирають більше працівників, аби обслуговувати клієнтів. Приміром, наймають більше продавців у магазини. Через це строки вакцинації перенесли на місяць – до 4 січня, аби відновити перевірки вже після свят.

Це стосується федеральних працівників, федеральних контракторів, працівників компаній, де понад 100 осіб, а також працівників медичних закладів та будинків для людей похилого віку, які беруть участь в програмах Medicare та Medicaid.

На думку Байдена, відтермінування дозволить підвищити рівень вакцинації в країні. Окрім цього, роботодавці більше не зобов’язані оплачувати тести для працівників, які відмовляються робити щеплення. Вимоги щодо вакцинації передбачають винятки через медичні та релігійні причини.

“Важливо розуміти, що в країні ще дуже багато працівників, які не захищені та ризикують серйозно захворіти чи померти через коронавірус”, – сказав один з представників президентської адміністрації.

До слова, Байден видав указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців та підрядників у вересні. Відтоді понад 70% американських громадян повністю вакцинувалися проти коронавірусу, а 80% – отримали хоча б одну дозу. При цьому, у США щодня внаслідок зараження коронавірусом помирають близько тисячі американських жителів, більшість з них – невакциновані.