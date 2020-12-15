Про це повідомляє BBC.
У повідомленні Міжнародного суспільству інфекційних захворювань представники ветеринарної служби США заявили, що дика норка дала позитивний результат на зараженій норковій фермі в Юті.
Відомо, що вирощується на фермах норка сприйнятлива до вірусу, про випадки захворювання повідомлялося на звірофермах в Європі і США.
Це перший відомий виявлення коронавируса (Sars-Co-V2) у диких норок, які перебувають на вільному вигулі. На думку доктора Дена Хортона, ветеринарного експерта з Університету Суррей, цей випадок викликає побоювання, що інфекція може поширюватися між дикими норками.
Але він сказав, що в даний час немає ніяких доказів того, що інфекція передавалася від норки до норки поза ферм.
“Штам вірусу, виявлений в дикій нірці, був ідентичний штаму, виявленого у містяться в неволі норок на сусідній норковій фермі, і до сих пір жодна інша тварина не дало позитивного результату, незважаючи на зусилля по нагляду навколо заражених ферм в декількох районах США. цей випадок посилює необхідність вести спостереження за дикою природою і зберігати пильність”, – сказав він.
Відомо, що норки збігають з норкових ферм і приживаються в дикій природі.
- Раніше повідомлялося, що близько сотні норок втекли із ферм у Данії. Деякі з них були заражені коронавірусом та, ймовірно, поширили COVID-19 серед тварин дикої природи.
- На початку листопада уряд Данії ввів нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.
- 18 листопада на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.