Про це повідомляє BBC.

У повідомленні Міжнародного суспільству інфекційних захворювань представники ветеринарної служби США заявили, що дика норка дала позитивний результат на зараженій норковій фермі в Юті.

Відомо, що вирощується на фермах норка сприйнятлива до вірусу, про випадки захворювання повідомлялося на звірофермах в Європі і США.

Це перший відомий виявлення коронавируса (Sars-Co-V2) у диких норок, які перебувають на вільному вигулі. На думку доктора Дена Хортона, ветеринарного експерта з Університету Суррей, цей випадок викликає побоювання, що інфекція може поширюватися між дикими норками.

Але він сказав, що в даний час немає ніяких доказів того, що інфекція передавалася від норки до норки поза ферм.

“Штам вірусу, виявлений в дикій нірці, був ідентичний штаму, виявленого у містяться в неволі норок на сусідній норковій фермі, і до сих пір жодна інша тварина не дало позитивного результату, незважаючи на зусилля по нагляду навколо заражених ферм в декількох районах США. цей випадок посилює необхідність вести спостереження за дикою природою і зберігати пильність”, – сказав він.

Відомо, що норки збігають з норкових ферм і приживаються в дикій природі.