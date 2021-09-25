У США військова розповіла про те, що на неї здійснено напад групою чоловіків-біженців з Афганістану. Це сталося на військовій базі Форт-Блісс (Fort Bliss) у штаті Нью-Мексико.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Військова сказала, що 19 вересня на неї напала “невелика група евакуйованих чоловіків”. Напад стався біля житлового комплексу Донья Ана.

За цим фактом у ФБР тривають розслідування. На військовій базі посилили заходи безпеки.

Військовослужбовиця, яка поскаржилася на напад, допомагала біженцям з Афганістану.

“Ми серйозно ставимося до таких звинувачень та передали справу до ФБР… Безпека та добробут нашого персоналу, а також тих, хто перебуває в наших установах, мають першочергове значення… Ми негайно надали потрібний догляд, консультації та підтримку персоналу”, – повідомила директорка зі зв’язків з громадськістю на військовій базі Еллі М. Пейн.

Окрім цього, на базі посилили патрулювання та поліпшили освітлення в нічний час.

У ФБР підтвердили, що отримали запит на проведення розслідування.

Наразі ця військова база містить близько 10 тисяч евакуйованих афганців. Їх перевіряють та оформлюють документи, аби надати імміграційний статус. Після цього їх переселять до одного з американських штатів.

До цього стало відомо про те, що у штаті Вісконсин на військовій базі Форт-Маккой поліціянти заарештували двох афганських біженців. 32-річного Мохаммада Харуна Імаада звинуватили в тому, що він задушив свою дружину під час конфлікту 7 вересня. Іншого біженця, 20-річного Бахрулла Нурі звинуватили у спробі зґвалтування неповнолітнього. На цій військовій базі перебувають 13 тисяч афганців.

Зараз у США слід розселити понад 50 тисяч афганських біженців. Це значно більше квоти, яку в травні встановив президент США Джо Байден щодо приймання іммігрантів. Лише з середини серпня до США прибули 24 тисячі афганців. Більшість з них досі проживають на восьми військових об’єктах США. Там вони проходять медичний огляд та оформлення необхідних документів. Ще близько 39 тисяч афганців поселили на військових базах в Європі та на Близькому Заході.

Після того, як біженець з Афганістану потрапляє на військову базу, йому оформлюють всі потрібні для імміграції в США документи та проводять перевірку особистості. Після цього конкретні родини прикріпляють до певної агенції з переселення, де їм допомагають знайти житло та роботу.

Біженці з Афганістану, яких евакуювали до США, отримають разову фінансову допомогу до 2275 доларів. Зазначені кошти передбачено спрямувати на товари першої потреби.

Наразі понад 50 тисяч афганців отримали дозвіл на в’їзд до США, не маючи спеціально оформленої імміграційної візи. Ті афганці, які допомагали американським та союзним військам під час 20-річної війни — отримали візи іншої категорії. Їм допомагають насамперед.

Загалом, США евакуювали понад 100 тисяч афганців.