Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) викинуло 45 російських апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), які виявилися бракованими. Їх жодного разу не використали.

Про це повідомляє BuzzFeed.

Ці апарати Росія відправила в США ще в березні. Тоді президент США Дональд Трамп по телефону звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про допомогу. У відповідь Кремль відправив 45 апаратів ШВЛ та інше медичне приладдя в ящиках з грифом “З Росії з любов’ю”.

Але апарати ШВЛ виявилися неробочими. Медики, до лікарень яких надійшли апарати, фактично відразу ж розповіли про технічні проблеми, які почали виникати після підключення до мережі.

За даними FEMA, апарати утилізовано. Коли саме апарати ШВЛ російського виробництва вирішили викинути – невідомо, оскільки в травні в відомстві повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми.

Також в FEMA зазначили, що для використання російських апаратів ШВЛ потрібні були спеціальні адаптери, яких не було в лікарнях.

Крім цього, пізніше в США повідомили, що компанія-виробник апаратів ШВЛ знаходиться в санкційному списку.