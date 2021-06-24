Про це повідомляє NBC News.
Зазначається, що заарештованих у зв’язку із заворушеннями наближається до 500.
Анна Морган-Ллойд визнала себе винною в одному звинуваченні – в незаконній демонстрації в будівлі Капітолія. Натомість з неї зняли ще три звинувачення, і всі вони – дрібні правопорушення. Вона була засуджена федеральним судом у Вашингтоні, округ Колумбія, до трьох років умовно і зобов’язана виконати 120 годин громадських робіт і виплатити 500 доларів в якості компенсації.
“Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і моєю родиною. Я пішла туди, щоб мирно висловити підтримку президенту Трампу, і мені соромно, що це перетворилося в жорстоку демонстрацію насильства”, – сказала вона в суді.
Прокурори заявили, що Морган-Ллойд провела в Капітолії близько 10 хвилин у день заворушень і не брала участь у будь-яких насильницьких діях і не пошкодила що-небудь з майна.
Її подруги Доні Сью Бісс також пред’явлено звинувачення у правопорушенні, пов’язаному з незаконним проникненням у житло і хуліганством, але вона не подала заяву про визнання провини.
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