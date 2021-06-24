49-річна Анна Морган-Ллойд з Індіани, яка брала участь e штурмі Капітолію 6 січня 2021, отримала умовний термін. Це перший вирок у справі про штурм.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що заарештованих у зв’язку із заворушеннями наближається до 500.

Анна Морган-Ллойд визнала себе винною в одному звинуваченні – в незаконній демонстрації в будівлі Капітолія. Натомість з неї зняли ще три звинувачення, і всі вони – дрібні правопорушення. Вона була засуджена федеральним судом у Вашингтоні, округ Колумбія, до трьох років умовно і зобов’язана виконати 120 годин громадських робіт і виплатити 500 доларів в якості компенсації.

“Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і моєю родиною. Я пішла туди, щоб мирно висловити підтримку президенту Трампу, і мені соромно, що це перетворилося в жорстоку демонстрацію насильства”, – сказала вона в суді.

Прокурори заявили, що Морган-Ллойд провела в Капітолії близько 10 хвилин у день заворушень і не брала участь у будь-яких насильницьких діях і не пошкодила що-небудь з майна.

Її подруги Доні Сью Бісс також пред’явлено звинувачення у правопорушенні, пов’язаному з незаконним проникненням у житло і хуліганством, але вона не подала заяву про визнання провини.