Шістьох російських офіцерів звинувачують в хакерських атаках на кілька держав, та колишніх радянських республік з метою зриву розслідувань проти Кремля.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву міністерства юстиції США.

Передбачувані хакери – офіцери Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, військової розвідки генерального штабу збройних сил. У звинуваченнях, висунутих у понеділок міністерством юстиції, наводяться приклади найсерйозніших політичних кібератак.

Прокурори заявили, що російські офіцери атакували Україну, Грузію, втрутилися в вибори у Франції; влаштовували атаки за спроби залучити Росію до відповідальності за використання нервово-паралітичного отрути “Новачок” на території Великобританії; в зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані в 2018 році після того, як російським спортсменам заборонили брати участь під прапором своєї країни через допінг-скандал.

Окружний суд Сполучених Штатів Західного округу Пенсильванії видав федеральний ордер на арешт кожного з обвинувачених.

“Підсудні та їхні спільники завдали шкоди комп’ютерним мережам по всьому світу, в тому числі у Франції, Грузії, Нідерландах, Республіці Корея, Україна, Великобританії і США”, – заявили в прокуратурі.

Всі вони звинувачуються за сімома пунктами: змова з метою проведення комп’ютерного шахрайства та зловживань, змова з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів, шахрайство з використанням електронних засобів, пошкодження захищених комп’ютерів і крадіжка особистих даних при обтяжуючих обставинах.

За заявою прокуратури, одна з шкідливих програм, розроблених хакерами, значно ускладнила роботу медичних систем Heritage Valley в Пенсільванії: це дві лікарні, 60 офісів і 18 громадських допоміжних установ.

Через атаки були недоступні списки пацієнтів, історії хвороби, файли медичного огляду і лабораторні записи. В Heritage Valley втратили доступ до своїх критично важливим комп’ютерних систем (наприклад, що належать до кардіології, ядерної медицини, радіології та хірургії) приблизно на один тиждень і адміністративним комп’ютерних систем майже на місяць, тим самим створивши загрозу для здоров’я і безпеки населення.

З листопада 2015 року по жовтень 2019 року “в їхніх комп’ютерних атаках використовувалися одні з найбільш руйнівних шкідливих програм в світі: KillDisk і Industroyer, кожна з яких викликала відключення електроенергії в Україні; NotPetya, в результаті чого було завдано майже 1 млрд доларів збитків.

“Тільки Olympic Destroyer вивів з ладу тисячі комп’ютерів, що використовуються для обслуговування зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані в 2018 році”, – заявили в прокуратурі.

Юрій Сергійович Андрієнко, 32 роки; Детістов Сергій Володимирович, 35 років; Павло Валерійович Фролов, 28 років; Анатолій Сергійович Ковальов, 29 років; Артем Валерійович Очиченко, 27 років; 32-річний Петро Миколайович Плискін засуджені до 27 років позбавлення волі за шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку.

Їх розшукують і ймовірно вони знаходяться в Росії.