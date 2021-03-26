У штаті Вашингтон медики спостерігають за 23 жителями, які повернулися з Гвінеї та Конго. Вони ризикують стати носіями й поширити лихоманку Ебола.

У місцевому Департаменті охорони здоров’я вважають, що ймовірність поширення Еболи досить низька.

Медики прийняли рішення спостерігати за 23 громадянами, які повернулися з Гвінеї та Демократичної Республіки Конго (ДРК), оскільки в цих західноафриканських країнах все ще є спалахи цього інфекційного захворювання.

При цьому, вони вважають, що “ризик для жителів Вашингтона низький”.

23 людини будуть перебувати під наглядом протягом приблизно 21 дня після прибуття в США.

Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) видав наказ, що вимагає від авіакомпаній збирати та передавати CDC контактну інформацію про пасажирів, які знаходилися у Гвінеї чи Конго протягом 21 дня до прибуття в США.

Заразитися Еболою можна при прямому контакті з інфікованим тваринами (кажаном або приматом), хворою або мертвою людиною, інфікованою вірусом.