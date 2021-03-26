У місцевому Департаменті охорони здоров’я вважають, що ймовірність поширення Еболи досить низька.
Медики прийняли рішення спостерігати за 23 громадянами, які повернулися з Гвінеї та Демократичної Республіки Конго (ДРК), оскільки в цих західноафриканських країнах все ще є спалахи цього інфекційного захворювання.
При цьому, вони вважають, що “ризик для жителів Вашингтона низький”.
23 людини будуть перебувати під наглядом протягом приблизно 21 дня після прибуття в США.
Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) видав наказ, що вимагає від авіакомпаній збирати та передавати CDC контактну інформацію про пасажирів, які знаходилися у Гвінеї чи Конго протягом 21 дня до прибуття в США.
Заразитися Еболою можна при прямому контакті з інфікованим тваринами (кажаном або приматом), хворою або мертвою людиною, інфікованою вірусом.
- 15 лютого міністерство охорони здоров’я Гвінеї в Західній Африці в понеділок оголосило про епідемію Ебола після того, як три людини померли від вірусу і ще четверо заразилися.