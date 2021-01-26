Адміністрація Байдена має намір помістити портрет народженої в рабстві афроамериканки Гаррієт Табман на 20-доларову банкноту. Це питання відклали ще за часів президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Спочатку новий дизайн купюри мав бути представлений у 2020 році до сторіччя 19-ї поправки, що дає жінкам право голосу. Але тодішній міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що реалізацію ініціативи відкладуть до 2028 року. Мнучін тоді сказав, що основна причина зміни дизайну валюти – це боротьба зі спробами підроблення.

У понеділок Джен Дженніфер Псакі, прессекретарка Білого дому, заявила, що міністерство фінансів має намір розмістити зображення Табман на лицьовому боці нових 20-доларових банкнот.

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Важливо, щоб банкноти показували історію і різноманітність нашої країни. І зображення Гаррієт Табман на новій 20-доларовій банкноті, безумовно, показує це”, – сказала Дженніфер Псакі.

Жінки не зображувалися на американських банкнотах з часів колишньої першої леді Марти Вашингтон, яка була зображена на срібному сертифікаті на 1 долар з 1891 по 1896 рік, і індіанської жінки Покахонтас, яку містило групове зображення на 20-доларовій банкноті з 1865 по 1869 рік.

Табман народилася в рабстві в березні 1822 року і зросла на плантації в Мериленді, втекла звідти, коли їй було 20 років. Але за своє життя вона багаторазово поверталася на південь і допомагала сотням рабів здобути свободу.

Варто зазначити, що зображеного на банкноті Ендрю Джексона неодноразово критикували за володіння рабами та негуманне поводження з американськими індіанцями.