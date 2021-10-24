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У США влаштували стрілянину на студентській вечірці: загинула людина

У місті Форт-Веллі (штат Джорджія, США) невідомі влаштували стрілянину біля університетського кампусу. Одна людина загинула, щонайменше семеро дістали поранення.

Неділя, 24 жовтня 2021, 17:29

Про це повідомляє бюро розслідувань штату та американський канал CNN.

Як зазначається, стрілянина відбулася під час студентської вечірки поблизу університетського кампусу. Загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Поліціянти звертаються до свідків за допомогою, щоб встановити ініціаторів стрілянини.

“Бюро розслідувань Джорджії розслідує інцидент зі стріляниною, який стався на вечірці біля кампуса у місті Форт-Веллі. Поранення отримали восьмеро осіб. З них одна людина загинула”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, загиблий не був студентом місцевого університету. Стан постраждалих оцінюють як стабільний. У районі стрілянини посилили заходи безпеки.

Нагадаємо, що у міністерстві юстиції США оголосили боротьбу “тривожному сплеску злочинів, залякувань та погроз насилля” щодо шкільних вчителів та членів правління шкіл з боку розгніваних батьків, яким не подобаються карантинні обмеження.

  • Вранці 13 жовтня у Мемфісі (штат Теннессі) сталася стрілянина у поштовому відділенні міста, внаслідок якої загинули троє працівників.
Теги: стрілянина, студенти, США

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