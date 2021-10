У США влаштували стрілянину на студентській вечірці: загинула людина

Про це повідомляє бюро розслідувань штату та американський канал CNN.

Як зазначається, стрілянина відбулася під час студентської вечірки поблизу університетського кампусу. Загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Поліціянти звертаються до свідків за допомогою, щоб встановити ініціаторів стрілянини.

“Бюро розслідувань Джорджії розслідує інцидент зі стріляниною, який стався на вечірці біля кампуса у місті Форт-Веллі. Поранення отримали восьмеро осіб. З них одна людина загинула”, – йдеться у повідомленні.

The GBI is investigating a shooting incident that happened at an off campus party in Fort Valley. A total of eight people were shot. Of the eight people, one person has died.

Active scene at 603 Carver Drive in Fort Valley. We will provide updates as we get more info. pic.twitter.com/N6yGaXUOyp

