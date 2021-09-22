Процедурний комітет Палати представників ухвалив деякі поправки до оборонного бюджету США на 2022 рік, що передбачає запровадження санкцій проти Росії, а також — заходи щодо протидії "Північному потоку - 2".

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Серед пропозицій конгресменів — санкції проти російського проєкту “Північний потік – 2”, закупівля титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, чиновників й представників медіа.

У законопроєкті передбачена допомога Україні в аспекті безпеки на суму 300 мільйонів доларів та збільшення присутності американських військ в рамках НАТО. Зокрема, у Польщі, Румунії та країнах Балтії.

Що стосується протистояння “Північному потоку – 2”, комітет ухвалив дві поправки. У першій сказано, що президент США має ввести санкції проти всіх компаній та фізичних осіб, які причетні для планування та будівництва трубопроводу й початку його експлуатації. Зокрема, це санкції, які передбачають заборону на отримання американських віз на в’їзд до США для тих, хто причетні до будівництва та експлуатації “Північного потоку – 2”.

Ця ж поправка захищає винятки з санкційного режиму, коли йдеться про розвідувальну й правоохоронну діяльність, національну безпеку і тощо.

Друга поправка передбачає, що Пентагон та Державний департамент США мають надати детальний звіт щодо того, який фінансовий зиск отримає Росія в результаті запуску газопроводу і які ризики проєкт має для України, європейських країн та НАТО.

Один з конгресменів-республіканців запропонував посилити співпрацю з титановою промисловістю України замість використання аналогічних матеріалів з Китаю та Росії. Це може стати стратегічним пріоритетом в аспекті відносин України та США. Титан використовуватимуть в оборонно-промисловому комплексі США.

Схвалення цих поправок означає, що їх внесуть до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік.

Після цього законопроєкт мають схвалити в Палаті представників, а потім – в Сенаті. Закон почне діяти після того, як його підпише президент США.

10 вересня у російському “Газпромі” повідомили, що будівництво російського газопроводу “Північний потік – 2” повністю завершено.

На початковій стадії будівництва планувалося, що газопровід побудуть не пізніше кінця 2019 року. Однак перша проблема в процесі будівництва була пов’язана з Данією. Влада країни не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою економічну зону.

Коли трубопровід був готовий на 93,5%, до гри долучилися США. Країна ввела санкції проти російських компаній, які займалися будівництвом. Європейські учасники одразу відмовились допомагати Росії в будівництві.

Відновити будівництво вдалося лише наприкінці січня 2021 року, по суті, після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Через “Північний потік – 2” щороку можна буде транспортувати 55 мільярдів кубічних метрів газу.

На думку республіканців, якщо газопровід запрацює – це лише посилить залежність Європи від російських енергоресурсів та дасть Кремлю можливість впливати на “трансатлантичних союзників Вашингтону”. Блокуючи призначення до Мінфіну, сенатори сподіваються тиснути на Білий дім.

“Так званий договір Білого дому з Німеччиною дає Володимиру Путіну (президенту Росії) геостратегічну перемогу, укріпляє корумпований вплив Росії в Європі та різно ослаблює безпеку України, Польщі та інших країн, які знаходяться на передовій кремлівської агресії”, – йдеться в листі сенаторів до голів сенатських Комітетів з діяльності банків та міжнародних відносин.

В середу, 15 вересня, має відбутися голосування за кандидатури Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг. Нельсон має шанс стати заступником міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, а Розенберг – помічницею міністра з питань боротьби із фінансуванням тероризму.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Словаччина вважає російський газопровід “Північний потік-2” економічно непотрібним і політично шкідливим проєктом.