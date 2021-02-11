Про це повідомив Департамент поліції округу Монтгомері в Twitter.
Так, на шосе I-270 водій виявив білого тигра, який відпочивав на узбіччі. Чоловік одразу ж повідомив про це у поліцію. Але виявилося, що це був не справжній тигр, а повнорозмірна статуя тварини, яка виглядала дуже реалістично. Шериф, який прибув на місце, не довго думав і вирішив забрати статую з собою в ділянку.
“Як і чому тигр з’явився на міждержавній автомагістралі, залишається загадкою. Ми раді повідомити, що тигр був усиновлений офіцерами 1-го округу Монтгомері і знайшов нове місце в відділенні” – повідомили правоохоронці.
У поліції жартують, що тепер тигр якщо й буде заважати руху, то не дорожньому, а пішому.
- Раніше повідомлялося, що більше ніж 20 потягів були затримані біля Фулдатала в Німеччині через лебедя, який “тужив” на залізничних коліях після загибелі свого супутника.