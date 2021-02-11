В американському штаті Меріленд водій поскаржився в поліцію на білого тигра, який відпочивав на узбіччі дороги. Поліцейський приїхав на місце, але замість живого звіра побачив реалістичну гіпсову статую.

Про це повідомив Департамент поліції округу Монтгомері в Twitter.

Так, на шосе I-270 водій виявив білого тигра, який відпочивав на узбіччі. Чоловік одразу ж повідомив про це у поліцію. Але виявилося, що це був не справжній тигр, а повнорозмірна статуя тварини, яка виглядала дуже реалістично. Шериф, який прибув на місце, не довго думав і вирішив забрати статую з собою в ділянку.

“Як і чому тигр з’явився на міждержавній автомагістралі, залишається загадкою. Ми раді повідомити, що тигр був усиновлений офіцерами 1-го округу Монтгомері і знайшов нове місце в відділенні” – повідомили правоохоронці.

У поліції жартують, що тепер тигр якщо й буде заважати руху, то не дорожньому, а пішому.