Про це повідомляє телеканал CNN.
Відзначається, що всього на повітряних кулях знаходилося 36 осіб, з них після падіння були госпіталізовані 12 осіб.
Повідомляється, що місцева влада отримала дзвінок після 8:00 за місцевим часом, коли поблизу містечка Тетон-Вілледж впали три екскурсійних повітряні кулі.
Попередньою причиною падіння куль називають несприятливі погодні умови. Пілоти аеростатів могли втратити керування через несподіваний сильний вітер.
Розслідування інциденту триває.
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