Відразу три повітряні кулі з туристами впали в американському штаті Вайомінг, в результаті чого постраждали 12 людей.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Відзначається, що всього на повітряних кулях знаходилося 36 осіб, з них після падіння були госпіталізовані 12 осіб.

Повідомляється, що місцева влада отримала дзвінок після 8:00 за місцевим часом, коли поблизу містечка Тетон-Вілледж впали три екскурсійних повітряні кулі.

Попередньою причиною падіння куль називають несприятливі погодні умови. Пілоти аеростатів могли втратити керування через несподіваний сильний вітер.

Розслідування інциденту триває.