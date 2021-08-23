Про це сповістили на сайті FDA.
Так, управління схвалило першу вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech (відома також під назвою Comirnaty) для профілактики захворювання в осіб старших за 16 років. Для осіб у віці 12-15 році та для введення третьої дози деяким особам з ослабленим імунітетом вона і надалі буде доступна відповідно до дозволу на використання в екстрених випадках.
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Як відомо, вакцина Pfizer-BioNTech отримала екстрений дозвіл ще у грудні 2020 року (для осіб старше 16 років). В травні поточного року вакцину дозволили використовувати для осіб у категорії 12-15 років.
“Затвердження цієї вакцини FDA є важливою віхою в нашій боротьбі з пандемією COVID-19. Хоча ця та інші вакцини відповідають строгим науковим стандартам FDA для дозволу на екстрене використання, оскільки це перша вакцина COVID-19, схвалена FDA, громадськість може бути дуже впевнена, що ця вакцина відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та якості виробництва”, — прокоментувала виконувачка обов’язків комісара FDA Джанет Вудкок, доктор медичних наук.
Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
Ефективність вакцини за пів року знижується з 96% до 84%. Проте навіть тоді препарат на 97% захищає від ускладнень COVID-19.
- В червні компанія Moderna, подала заявку на повне погодження своєї мРНК-вакцини проти коронавірусу COVID-19 в США.
- Після експерименту в компанії повідомили, що їх вакцина є ефективною для підлітків.
- У серпні Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 була ефективна приблизно на 93% за шість місяців після введення другої дози.
- На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.