Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США повністю схвалило вакцину проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech (Comirnaty). Раніше нею було отримано дозвіл на екстренне використання.

Про це сповістили на сайті FDA.

Так, управління схвалило першу вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech (відома також під назвою Comirnaty) для профілактики захворювання в осіб старших за 16 років. Для осіб у віці 12-15 році та для введення третьої дози деяким особам з ослабленим імунітетом вона і надалі буде доступна відповідно до дозволу на використання в екстрених випадках.

Як відомо, вакцина Pfizer-BioNTech отримала екстрений дозвіл ще у грудні 2020 року (для осіб старше 16 років). В травні поточного року вакцину дозволили використовувати для осіб у категорії 12-15 років.

“Затвердження цієї вакцини FDA є важливою віхою в нашій боротьбі з пандемією COVID-19. Хоча ця та інші вакцини відповідають строгим науковим стандартам FDA для дозволу на екстрене використання, оскільки це перша вакцина COVID-19, схвалена FDA, громадськість може бути дуже впевнена, що ця вакцина відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та якості виробництва”, — прокоментувала виконувачка обов’язків комісара FDA Джанет Вудкок, доктор медичних наук.

Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

Ефективність вакцини за пів року знижується з 96% до 84%. Проте навіть тоді препарат на 97% захищає від ускладнень COVID-19.