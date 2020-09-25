Вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару, на території США засудили і стратили афроамериканського злочинця.

Про це повідомляє американське видання USA Today.

Страчений злочинець – Крістофер Віалва. Він був засуджений до вищої міри покарання, страти, за вбивство подружньої пари християнських активістів в 1999 році в Техасі.

На момент скоєння злочину Крістоферу було 19 років.

Його стратили за допомогою смертельної ін’єкції у в’язниці Терре-Хот в штаті Індіана.

Напередодні адвокат Крістофера заявляла, що при винесенні вироку на рішення судді вплинула расова приналежність її клієнта.

В цілому, кара Віалви стала сьомим випадком приведення в дію смертного вироку на федеральному рівні в цьому році. Це перша страта афроамериканця.

Як відомо, Міністерство юстиції США майже рік працювало над відновленням страти для федеральних злочинців. Мораторій на страту було введено в 2003 році через розбіжності щодо процедури застосування смертельних ін’єкцій.

За даними організації НКО Death Penalty Information Center, в 2019 році було страчено 22 людини в штатах Алабама, Джорджія, Теннессі, Флорида, Міссурі, Південна Дакота.