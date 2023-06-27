За останні два місяці в США зареєстрували п'ять випадків малярії, спричинених комарами. Це перший випадок місцевого розповсюдження захворювання за 20 років.

Джерело: CNN.

У звіті Центрів з контролю та профілактики захворювань США йдеться про те, що чотири випадки зареєстровано у Флориді та один – у Техасі.

Усі чотири випадки у Флориді зареєстровані в одній зоні, тому в регіоні ведеться активне спостереження, щоб перевірити, чи не захворіє ще хтось. Органи охорони здоров’я також стежать за місцевою популяцією комарів і намагаються контролювати їх.

Попри те, що в Техасі було виявлено лише один випадок, представники громадської охорони здоров’я спостерігають за іншими, а також намагаються стежити за популяцією комарів у регіоні на предмет захворювання.

Малярія викликається паразитом, який розповсюджується через укуси комарів. У інфікованих можуть розвинутись гарячка, озноб та грипоподібні симптоми. У разі відсутності лікування хвороба загрожує серйозними ускладненнями і навіть смертю.

У США щорічно діагностується близько 2 тисяч випадків малярії – у переважній більшості у мандрівників, які побували у країнах, де малярія поширена.

З 1992 року в США сталося 11 спалахів малярії, спричинених комарами. Остання була у 2003 році в окрузі Палм-Біч у Флориді, де захворіло 8 осіб.

Зокрема, вчені попереджають людей, що малярія може стати більш поширеною в США з підвищенням температури.

Малярія також може поширюватися через переливання крові, трансплантацію органів, небезпечну практику спільного використання голок і від матері до плоду.