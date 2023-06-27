Джерело: CNN.
У звіті Центрів з контролю та профілактики захворювань США йдеться про те, що чотири випадки зареєстровано у Флориді та один – у Техасі.
Усі чотири випадки у Флориді зареєстровані в одній зоні, тому в регіоні ведеться активне спостереження, щоб перевірити, чи не захворіє ще хтось. Органи охорони здоров’я також стежать за місцевою популяцією комарів і намагаються контролювати їх.
Попри те, що в Техасі було виявлено лише один випадок, представники громадської охорони здоров’я спостерігають за іншими, а також намагаються стежити за популяцією комарів у регіоні на предмет захворювання.
Малярія викликається паразитом, який розповсюджується через укуси комарів. У інфікованих можуть розвинутись гарячка, озноб та грипоподібні симптоми. У разі відсутності лікування хвороба загрожує серйозними ускладненнями і навіть смертю.
У США щорічно діагностується близько 2 тисяч випадків малярії – у переважній більшості у мандрівників, які побували у країнах, де малярія поширена.
З 1992 року в США сталося 11 спалахів малярії, спричинених комарами. Остання була у 2003 році в окрузі Палм-Біч у Флориді, де захворіло 8 осіб.
Зокрема, вчені попереджають людей, що малярія може стати більш поширеною в США з підвищенням температури.
Малярія також може поширюватися через переливання крові, трансплантацію органів, небезпечну практику спільного використання голок і від матері до плоду.
- Вакцини проти малярії вже розроблено й запропоновано придбати урядам країн, де багато випадків зараження. Для широкого використання вони з’являться наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Наразі компанія може виробляти 15 мільйонів доз щороку.
- З початку 2015 року в Києві зафіксували 8 випадків малярії. Три випадки виявилися летальними.