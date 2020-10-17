Про це повідомили на сайті міністерства юстиції Сполучених Штатів.
Відомо, що у грудні виконають смертні вироки Лізі Монтгомері та Брендону Бернару.
У 2004 році Монтгомері задушила жінку, яка перебувала на восьмому місяці вагітності. Потім ув’язнена кухонним ножем розрізала живіт жертви, вийняла з нього дитину та намагалася видати її за свою. Жінку стратять 8 грудня.
У 2020 році в США після 17 років перерви відновили федеральну смертну кару. Тоді ж вирок Монтгомері переглянули та засудили її до смертної кари.
Бернара визнали винним у вбивстві двох священників з метою пограбування. Чоловік діяв зі спільником, якого стратили у вересні цього року. Страта Бернара запланована на 10 грудня.
До слова, у 2020 році в США стратили вісьмох злочинців. Страти Монтгомері та Бернара стануть дев’ятою та десятою відповідно.
- Вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару, на території США засудили і стратили афроамериканського злочинця. Страчений злочинець – Крістофер Віалва. Він був засуджений до найвищої міри покарання, страти, за вбивство подружньої пари християнських активістів в 1999 році в Техасі.