Генеральний прокурор США Вільям Барр призначив дату федеральної страти американки, яку визнали винною у жорстокому вбивстві. Це перший випадок смертної кари за останні 70 років.

Про це повідомили на сайті міністерства юстиції Сполучених Штатів.

Відомо, що у грудні виконають смертні вироки Лізі Монтгомері та Брендону Бернару.

У 2004 році Монтгомері задушила жінку, яка перебувала на восьмому місяці вагітності. Потім ув’язнена кухонним ножем розрізала живіт жертви, вийняла з нього дитину та намагалася видати її за свою. Жінку стратять 8 грудня.

У 2020 році в США після 17 років перерви відновили федеральну смертну кару. Тоді ж вирок Монтгомері переглянули та засудили її до смертної кари.

Бернара визнали винним у вбивстві двох священників з метою пограбування. Чоловік діяв зі спільником, якого стратили у вересні цього року. Страта Бернара запланована на 10 грудня.

До слова, у 2020 році в США стратили вісьмох злочинців. Страти Монтгомері та Бернара стануть дев’ятою та десятою відповідно.