За оцінками уряду Сполучених Штатів Америки, жодних ознак схильності до відповідальних перемовин та подальшого припинення війни проти України з боку РФ немає.

Про це сповістив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен зауважив, що уряд США вітає ініціативу України брати участь у перемовинах попри постійні бомбардування, проте, справжня дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до процесу і безпосередньо деескалації.

“Я не побачив жодних значущих зусиль з боку Росії, щоби дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде. Також я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку”, – наголосив Ентоні Блінкен.

Також Держсекретар США привітав зусилля й інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю та Туреччини, спрямовані на допомогу Україні у досягненні дипломатичного вирішення.