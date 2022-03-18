Про це сповістив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен зауважив, що уряд США вітає ініціативу України брати участь у перемовинах попри постійні бомбардування, проте, справжня дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до процесу і безпосередньо деескалації.
“Я не побачив жодних значущих зусиль з боку Росії, щоби дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде. Також я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку”, – наголосив Ентоні Блінкен.
Також Держсекретар США привітав зусилля й інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю та Туреччини, спрямовані на допомогу Україні у досягненні дипломатичного вирішення.
- Нагадаємо, засновник і генеральний директор групи компаній Агротрейд розповів, як місто захищається від Росії і чого Путін не зрозумів про Харків.
- Від початку вторгнення в Україну понад 400 компаній оголосили про вихід з російського ринку. Проте деякі компанії продовжують працювати в РФ.
- Група незалежних російських соціологів двічі провела опитування серед громадян РФ стосовно війни в Україні. Виявилося, що третина росіян відчувають такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія через цей напад.