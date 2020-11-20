Про це пише АР.
Так, робочий, який допомагав встановлювати різдвяну ялинку в Рокфеллер-центрі, знайшов святковий сюрприз – крихітну сову серед масивних гілок.
Маленька пташка була виявлена збезводненою і голодною, але в іншому неушкодженою. В результаті її передали Центру дикої природи Нью-Йорка.
За словами засновниці центру Еллен Каліш, знайдена пташка – це дорослий самець північноамериканського мохноногого пугача, які є одними з найменших сов.
Цими вихідними пугача планують випустити назад в дику природу.
23-метрова норвезька ялина була доставлена на Манхеттен в суботу з Онеонта. Ялинку прикрашають протягом декількох тижнів, перш ніж на початку грудня її запалять для публіки.
- Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці столиці евакуювали з будинку в полум’ї двох жінок, а також врятували кота. З’явилося зворушливе відео порятунку тварини.