У США врятували пугача, якого привезли в Нью-Йорк в гілках різдвяної ялинки для Рокфеллер-центру.

Про це пише АР.

Так, робочий, який допомагав встановлювати різдвяну ялинку в Рокфеллер-центрі, знайшов святковий сюрприз – крихітну сову серед масивних гілок.

Маленька пташка була виявлена збезводненою і голодною, але в іншому неушкодженою. В результаті її передали Центру дикої природи Нью-Йорка.

За словами засновниці центру Еллен Каліш, знайдена пташка – це дорослий самець північноамериканського мохноногого пугача, які є одними з найменших сов.

Цими вихідними пугача планують випустити назад в дику природу.

23-метрова норвезька ялина була доставлена на Манхеттен в суботу з Онеонта. Ялинку прикрашають протягом декількох тижнів, перш ніж на початку грудня її запалять для публіки.