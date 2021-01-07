У Конгресі все ще триває процес підрахунку голосів колегії виборників. Для остаточної сертифікації результатів виборів необхідно порахувати голоси всіх 50 штатів і округу Колумбія. Зараз офіційно підтверджено 268 голоси за демократа Джо Байдена і 166 за ще чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазвичай процес сертифікації голосів колегії вибірників – це церемоніальний крок. Але Трамп все ніяк не може погодитися з результатами виборів, постійно акцентує на тому, що вибори були сфальсифіковані, хоча ніяких доказів цьому немає. Також Трамп закликав своїх прихильників в Палаті представників і Сенаті заперечувати проти голосів декількох штатів. Ці заперечення зажадають багатогодинних дебатів і серії голосувань в обох палатах. Але, швидше за все, зазнають невдачі.

Будь-яке заперечення має бути подана у письмовій формі і підтверджено як членом Палати представників, так і сенатором від штату. Заперечення приймає віцепрезидент Майк Пенс.

Більше дюжини сенаторів заявили, що планують приєднатися до заперечень республіканців Палати представників.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.