Президент США Джо Байден планує 9 вересня звернутися до нації та оголосити про вимогу щодо всіх федеральних службовців вакцинуватися проти коронавірусу без будь-яких винятків та альтернативних варіантів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден має намір оголосити про обов’язкову вакцинацію для всіх федеральних службовців та закликати бізнес зробити те ж саме.

Задля цього президент США підпише указ, який передбачає, що всі федеральні службовці мають зробити щеплення проти коронавірусу без можливості проходити регулярне тестування. Раніше існувала альтернатива. Ті, хто відмовлявся від щеплення, мали щотижня проходити тестування на коронавірус.

Аналогічна вимога до всіх федеральних підрядників. Правило стосуватиметься приблизно 2,5 мільйона працівників.

Також планується, що Байден оголосить про розширення можливостей безплатного тестування на коронавірус.

Загалом, президент США говоритиме про шість кроків на шляху до протидії пандемії коронавірусу та його штаму Delta. Це вакцинація американців, які з певних причин відмовляються робити щеплення проти коронавірусу; бустерні щеплення проти коронавірусу; відкриття шкіл; розширення програми тестування та введення маскового режиму; захист та відновлення економіки; покращення догляду за хворими на коронавірус.

Перше розпорядження Байдена стосовно обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців передбачало, що вони мають два варіанти. Перший — зробити обидві дози щеплення проти коронавірусу. Другий — погодитися на додаткові вимоги конкретної федеральної установи. Як варіант — проходити регулярне тестування на коронавірус, носити захисну маску та дотримуватися соціального дистанціювання. Також було обмежено можливість подорожувати чи їздити у відрядження для тих, хто не має щеплень проти коронавірусу.

У федеральних органах працюють приблизно 2,2 мільйона американських громадян, які працевлаштовані на повний робочий день (40 годин на тиждень). До них слід додати 1,4 млн військовослужбовців та майже 500 тисяч працівників Поштової служби. Федеральними підрядниками в США працюють не менше 5 мільйонів американців та 1,8 млн за федеральними грантами.