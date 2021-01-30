У США втретє скасували один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу Coachella через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Захід було заплановано на 9 – 18 квітня. Але його знову відклали через побоювання спалаху захворюваності на COVID-19.

Крім того, скасовано ще один фестиваль – Stagecoach, присвячений кантрі-музиці, який також планувався на квітень. Обидва заходи зазвичай проводяться в штаті Каліфорнія, США.

У департаменті охорони здоров’я округу Ріверсайд (де проходять заходи) вважають, що їх проведення може збільшити ризик поширення коронавірусу, оскільки фестивалі приваблюють тисячі гостей.

Наприклад, Coachella зазвичай відвідували понад сто тисяч людей з усього світу.

“Якби на цих фестивалях був виявлений COVID-19, обсяг і кількість відвідувачів, а також характер місця проведення зробили б неможливим відстеження тих, хто може опинитися в небезпеці”, – зазначив співробітник охорони здоров’я округу Ріверсайд доктор Кемерон Кайзер.

Нові дати проведення фестивалів поки не озвучувалися.

Минулого року на тлі пандемії коронавірусу фестивалі спочатку перенесли з квітня на жовтень, а потім і зовсім скасували.

Серед хедлайнерів Coachella були заявлені гурт Rage Against The Machine і музикант Френк Оушен. Крім того, повинні були виступити безліч інших музикантів, включно з репером Тревісом Скоттом, продюсером і ді-джеєм Кельвіном Харрісом та співачкою Ланою Дель Рей.

Як повідомляє американський телеканал CNN, в окрузі Ріверсайд зареєстровано 271 910 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 3091 летальний випадок, пов’язаний із COVID-19.

ДОВІДКА. Фестиваль музики та мистецтв у долині Коачелла, також відомий як Коачелла-фест або просто Коачелла – музичний фестиваль, що проводиться компанією Goldenvoice в місті Індіо, штат Каліфорнія. Один із найбільших, найвідоміших і найприбутковіших музичних фестивалів у США та в усьому світі. Вперше захід відбувся в 1999 році. Серед виконавців є гурти різної жанрової спрямованості – інді-рок, хіп-хоп, електронна та попмузика; в рамках фестивалю також проходять художні й скульптурні виставки. На фестивалі полюбляють з’являтися знаменитості.

Stagecoach – щорічний фестиваль кантрі-музики, що проходить в Індіо, штат Каліфорнія, США. Це найбільш касовий фестиваль, присвячений музиці кантрі, у світі.