Радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.

Сьогодні адміністрація Байдена попередила, що коли президент Росії Володимир Путін перемістить більше військ до українського кордону, то повномасштабне вторгнення в Україну може розпочатися до завершення зимових Олімпійських ігор у Пекіні, попри припущення, що росіяни чекатимуть, аби вдертися.

Ризик зараз досить високий, а загроза настільки нагальна, що цього вимагає розсудливість. Ми віримо, що він [Путін] цілком може дати остаточний наказ, але сьогодні ми не стоїмо тут перед вами, говорячи, що наказ віддано”, — наголосив він.

Спершу співробітники американської розвідки вважали, що Путін готовий дочекатися завершення зимових Олімпійських ігор у Пекіні, щоб уникнути протистояння важливому союзнику президенту Китаю Сі Цзіньпіну. За їхніми словами, останніми днями графік почав рухатися вгору, триває прискорення, що посадовці адміністрації Байдена почали публічно визнавати в п’ятницю.

Американські чиновники попередили про жахливі збитки, якщо Путін продовжить військове вторгнення в Україну, зокрема про потенційну смерть від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 українських військових та від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

Сьогодні Салліван зауважив, що напад, швидше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак і продовжиться наземним вторгненням.

Якщо російська атака на Україну продовжиться, вона, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних обстрілів, які, очевидно, можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності. Подальше наземне вторгнення, очевидно, передбачатиме наступ масованих сил”, — додав радник.

Також попередив, що всі американці мають залишити територію України протягом наступних 24-48 годин.

Пізніше він сказав, що існує “дуже чітка ймовірність” того, що Росія здійснить атаку, але не може точно зазначити, коли та як.

Я не збираюся вдаватися в інформацію розвідки, але якщо ви подивитеся на сили як у Білорусі, так і в Росії по той бік українського кордону з півночі та зі сходу, росіяни мають можливість за день розпочати масштабні військові дії в Україні”, — сказав Салліван.

Як повідомляє CNN, у США планують відкликати своїх спостерігачів з місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні, оскільки рівень безпеки знижується.

Адміністрація Байдена також обговорює можливість подальшого скорочення чисельності персоналу посольства США в Києві та виведення інших службовців американського уряду з України на тлі нових даних американської розвідки.