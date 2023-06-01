У США видали антологію "Бабин Яр: Реакція українських поетів" з віршами про події вересня 1941 року у Києві. Її видав Український науковий інститут Гарвардського університету.

Джерело: пресслужба Гарвардського університету.

Збірку присвячено 80-й річниці розстрілів євреїв у Бабиному Яру, яку світ вшановував у 2021 році. Вперше у цьому виданні зібрано вірші українських єврейських і неєврейських поетів радянського та пострадянського періодів, а саме 1941 – 2018 років. Понад 20 поетів належать до різних літературних канонів, традицій і століть, а їхні автори – представники кількох поколінь.

“Разом вірші збірки прагнуть створити мову, здатну зобразити страждання та знищення українського єврейського населення під час Голокосту, а також інших народів, убитих на цьому місці”, – йдеться в описі до збірки.

До антології увійшли роботи наступних авторів: Аркадії Аніни, Миколи Бажана, Валерії Богуславської, Володимира Сосюри, Мирти Тарнавської, Павла Тичини, Максима Рильського, Леоніда Череватенка, Бориса Дабо-Ніколаєва, Івана Драча, Григорія Фальковича; Мойсея Фішбейна, Якова Гальперіна, Сави Голованівського, Дениса Голубицького, Олекси Ющенка, Ігоря Качуровського, Абрама Кацнельсона, Маріанни Кіяновської, Дмитра Павличка, Леоніда Первомайського, Володимира Підпалого, Юрія Щербака, Василя Швеця.

Англійською мовою збірку переклали Остап Кісь та Джон Геннессі. Обидва діячі є співперекладачами деяких робіт Сергія Жадана.

Довідка. Нацисти протягом 29 – 30 вересня 1941 року в яру біля Бабиного Яру розстріляли з кулемета 33 771 київського єврея. Загалом було знищено близько 100 – 150 тисяч осіб. Донині Бабин Яр є синонімом одного з найжахливіших масових убивств Другої світової війни.