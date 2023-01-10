Міністерство оборони США підписало контракт з американською компанією L3Harris Technologies вартістю $40 мільйонів на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) для України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Завдяки VAMPIRE сухопутні війська України зможуть збивати безпілотники окупантів та захищатися від наземних загроз з боку РФ. Системи створили для надання критично важливих захисних засобів, які допоможуть Збройним силам України захиститися від атак на цивільну інфраструктуру.

З серпня компанія інвестувала в закупівлю, випробування та сертифікацію, тому виробництво VAMPIRE може початися швидко.

“Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну та захищати свою незалежність”, — додали в компанії.

VAMPIRE встановлять на автомобілі, які надасть американський уряд. Крім того, вони будуть оснащені датчиком прицілюванням WESCAM MX-10 RSTA, який дозволятимете оператору установки швидко й точно вражати цілі.

Перші чотири комплекси мають бути готові до середини 2023 року, а решта — до кінця 2023 року.