Про це повідомляє пресслужба компанії.

Завдяки VAMPIRE сухопутні війська України зможуть збивати безпілотники окупантів та захищатися від наземних загроз з боку РФ. Системи створили для надання критично важливих захисних засобів, які допоможуть Збройним силам України захиститися від атак на цивільну інфраструктуру.

З серпня компанія інвестувала в закупівлю, випробування та сертифікацію, тому виробництво VAMPIRE може початися швидко.

“Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну та захищати свою незалежність”, — додали в компанії.

VAMPIRE встановлять на автомобілі, які надасть американський уряд. Крім того, вони будуть оснащені датчиком прицілюванням WESCAM MX-10 RSTA, який дозволятимете оператору установки швидко й точно вражати цілі.

Перші чотири комплекси мають бути готові до середини 2023 року, а решта — до кінця 2023 року.