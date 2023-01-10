Про це повідомляє пресслужба компанії.
Завдяки VAMPIRE сухопутні війська України зможуть збивати безпілотники окупантів та захищатися від наземних загроз з боку РФ. Системи створили для надання критично важливих захисних засобів, які допоможуть Збройним силам України захиститися від атак на цивільну інфраструктуру.
З серпня компанія інвестувала в закупівлю, випробування та сертифікацію, тому виробництво VAMPIRE може початися швидко.
“Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну та захищати свою незалежність”, — додали в компанії.
VAMPIRE встановлять на автомобілі, які надасть американський уряд. Крім того, вони будуть оснащені датчиком прицілюванням WESCAM MX-10 RSTA, який дозволятимете оператору установки швидко й точно вражати цілі.
Перші чотири комплекси мають бути готові до середини 2023 року, а решта — до кінця 2023 року.
- Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що уряд Італії розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від РФ.
- Білий дім заявив, що приватна російська військова компанія “Вагнера” отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.
- У Кремлі пригрозили, що постачання ЗСУ систем протиракетної оборони Patriot продовжить “страждання” українського народу.