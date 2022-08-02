Учасника штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував Ненсі Пелосі засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія CNN.

Суд США засудив Гая Реффіта, який приніс пістолет до Капітолія під час заворушень 6 січня 2021 року та погрожував спікерці Палати представників Ненсі Пелосі до понад семи років ув’язнення. Це найсуворіший вирок щодо штурму Капітолія.

6 січня Реффітт приїхав у столицю з кількома одиницями вогнепальної зброї й одну взяв з собою під Капітолій. Реффітт виявився членом крайнього правого, антиурядового “Руху трьох відсотків”, що діє у США й Канаді. Він першим серед усіх, кого почали притягувати до відповідальності, постав перед судом і не уклав угоду зі слідством про визнання провини.

“Небажання Гая Реффітта на початку визнати, що його поведінка є незаконною викликає занепокоєння”, – зауважила суддя Дабні Фрідріх перед винесенням вироку.

Також вона додала, що офіцери Капітолія є патріотами, а також ті, хто боровся і навіть загинув під час захисту верховенства права. Проте ті, хто був у натовпі, вони не лише не патріоти, вони є “прямою загрозою демократії США”.

У березні суд присяжних округу Колумбія визнав Реффітта винним у п’яти кримінальних злочинах. Серед них: транспортування та носіння вогнепальної зброї на території Капітолія, втручання у роботу поліції Капітолія та перешкоджання офіційному розгляду.

“Я просто хочу побачити, як голова Пелосі прокотиться по всіх сходинках до виходу. І Мітча Макконнелла теж”, – сказав Реффітт на відеозаписі, який він сам зробив 6 січня.

Винесений Реффіту термін ув’язнення, 87 місяців позбавлення волі, на два роки довший за попередні найсуворіші вироки учасникам подій. Під час винесення вироку у залі суду були дружина і дві доньки Реффітта. Натомість сина Реффітта Джексона, який свідчив проти батька у залі суду не було.

“Мій батько повільно втратив себе за останні п’ять років, але незалежно від того, чи розглядаєте ви його як батька, члена сім’ї чи друга, використовувати ці стереотипи, щоб виправдати все, що він зробив абсолютно неправильно”, – йдеться у заяві сина Реффітта Джексона, яку прокуратура зачитала під час судового засідання.

Прокуратура вимагала засудити чоловіка за обвинуваченням у тероризмі, але суд відмовив. Суддя Дабні Фрідріх не стала додавати додаткових покарань за тероризм, заявивши, що це створить “невиправдану різницю” між вироком Рефітту та іншим бунтівникам, засудженим за носіння зброї та погрози законодавцям.

Довідка. Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися.