Під час демонтажу 40-футового кам'яного постаменту пам'ятника генерала Роберта Лі в американському Річмонді (штат Вірджинія) робітники виявили аномалію майже в центрі конструкції на висоті близько 20 футів над землею.

Про це пише американське видання The Washington post.

За словами істориків, камінь виглядав майже непошкодженим. Робітники сказали, що це місце має чудові шанси на те, що воно було захищене від води, яка часто перетворює вміст капсули часу в кашу.

Зішкрябавши верхній шар, робітники виявили прямокутну форму, вирізану в шматку каменя, відповідного розміру, щоб вмістити капсулу часу, яка, як вважається, була поміщена під основу статуї в 1887 році.

До кінця дня камінь вагою близько 1500 фунтів був вилучений із залишків постаменту.

Історик штату Джулі Ланган та інші експерти впевнені, що міститься капсула. Тепер питання у тому, як його відкрити.

“Це було трохи несподівано. Після того, як пошуки у вересні не призвели до виявлення будь-яких слідів реліквії”, – сказала вона.

Вважається, що в капсулі часу зберігається близько 60 предметів, пов’язаних з Конфедерацією – що найпривабливіше для істориків, це можливе зображення президента Авраама Лінкольна в його труні, як передбачалося новинами того часу.

Вважається, що мідна коробка розміром 14 на 14 на 8 дюймів була розміщена на тому місці, яке тоді було тютюновим полем – за три роки до того, як у 1890 році була представлена ​​кінна фігура Лі.

Камінь помістили на дерев’яний піддон і накрили білим брезентом , а потім обережно перенесли по Монумент-авеню на транспортному засобі, що називається телескопічним навантажувачем – попереду та ззаду процес супроводжували поліцейські.

За словами Лангана, у державній лабораторії історичних ресурсів фахівці отримають доступ до коробки. Вони планують зробити рентген, щоб оцінити її стан. Тільки тоді, коли все стабілізується, вони намагатимуться відкрити капсулу і подивитися, що всередині.

“Ми досі не знаємо його розмірів чи загального стану. Вміст може бути в кращому і стабільнішому стані, ніж ми очікували. Можливо, в нього справді не проникала вода. Але ми не дізнаємося, поки не повернемо його назад до лабораторії “, – сказала вона.

Довідка. У Річмонді протягом більш ніж 12 годин намагалися знайти капсулу, яку, як вважали чиновники, було закладено в постамент у 1887 році. Проте пошуки не дали результатів.

Кінну статую генерала армії конфедератів Роберта Лі демонтували 8 вересня. Монумент прикрашав місто з 1890 року. Колишній президент США Дональд Трамп засудив демонтаж пам’ятника, зазначивши, що після громадянської війни Лі прагнув примирити американців і благав своїх солдатів стати гідними громадянами США.

Ідею знесення не підтрамувала і громадськість.

Останнім часом у багатьох містах США знесено або демонтовано велику кількість монументів, споруджених на згадку жителів півдня-конфедератів, що воювали з сіверянами у громадянську війну 1861-1865 років.