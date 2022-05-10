Про це повідомили у музеї грошей Національного банку України.

На срібних інвестиційних монетах зображена жінка як втілення Свободи та символ боротьби в Україні, зокрема з російськими окупантами. У такий спосіб США увічнили опір українських захисників та прагнення українців захистити свою незалежність з суверенітетом.

На одній з монет втілена жінка, позаду якої розвивається український прапор, а на іншій вона вдягнена у блакитно-жовті кольори. Волосся жінки прикрашають квіти та соняшники, які вона тримає у руках. Для створення монет взяли ескізи художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана “Свобода, що йде”.

Фото: Музей грошей НБУ

Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня“, – розповідають у музеї грошей НБУ.

Фото: Музей грошей НБУ

На іншому боці монети зображений традиційний американський орел у польоті. Торік його дизайн оновила художниця Емілі Дамстра. Монети відрізняються тим, що орел на них зображений у кольорах українського прапора та без.

Фото: Музей грошей НБУ

Фото: Музей грошей НБУ