Сполучені Штати Америки випустили дві номери, присвячені боротьбі України за свободу. На монетах номіналом один долар зображена українська символіка.

Про це повідомили у музеї грошей Національного банку України.

На срібних інвестиційних монетах зображена жінка як втілення Свободи та символ боротьби в Україні, зокрема з російськими окупантами. У такий спосіб США увічнили опір українських захисників та прагнення українців захистити свою незалежність з суверенітетом.

На одній з монет втілена жінка, позаду якої розвивається український прапор, а на іншій вона вдягнена у блакитно-жовті кольори. Волосся жінки прикрашають квіти та соняшники, які вона тримає у руках. Для створення монет взяли ескізи художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана “Свобода, що йде”.

“Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня“, – розповідають у музеї грошей НБУ.

На іншому боці монети зображений традиційний американський орел у польоті. Торік його дизайн оновила художниця Емілі Дамстра. Монети відрізняються тим, що орел на них зображений у кольорах українського прапора та без.