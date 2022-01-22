Про це пише видання Bloomberg.
Згідно з планом, який розглядається, дипломатам та їх сім’ям буде наказано повернутися додому. Оголошення може бути зроблено протягом декількох днів до прийняття рішення.
За даними сайту посольства, у посольстві США у Києві працюють близько 180 американських громадян та 560 українців. Це не включає членів сімей, тому кількість громадян США, які проживають у посольстві, ймовірно, набагато більша.
У Білому домі схарактеризували цю ситуацію, як частину звичайного планування на випадок непередбачених обставин при погіршенні ситуації з безпекою.
Дипломат Європейського Союзу своєю чергою сказав, що посольства країн-членів ЄС, ймовірно, розробили плани дій у надзвичайних ситуаціях, хоча поки що не було зроблено жодних кроків для відправлення додому членів сім’ї з делегації ЄС.
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