Представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу "зближення Китаю та Росії, оскільки Москва продовжує своє брутальне та незаконне вторгнення в Україну".

Про це повідомляє CNN.

З такою заявою у Держдепі США виступили після телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпінем 30 грудня.

“Пекін стверджує, що є нейтралітетом, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв’язки з Росією”, – сказав речник у заяві CNN.

Він додав, що Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги з ухиленням від санкцій.

‘Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна”, – сказав речник, додавши, що “ті, хто на боці Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильному боці історії”.

Він резюмував, що світ стежить за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять осторонь або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні.