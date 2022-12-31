Про це повідомляє CNN.
З такою заявою у Держдепі США виступили після телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпінем 30 грудня.
“Пекін стверджує, що є нейтралітетом, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв’язки з Росією”, – сказав речник у заяві CNN.
Він додав, що Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги з ухиленням від санкцій.
‘Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна”, – сказав речник, додавши, що “ті, хто на боці Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильному боці історії”.
Він резюмував, що світ стежить за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять осторонь або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні.
- Президент РФ Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна зустрітися у Росії, аби обговорити питання співпраці у військовій сфері між їхніми державами.