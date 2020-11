Про це пише видання The New York Times.

За останній рік в районі Лос-Анджелеса з’явилися десятки розкішних будинків, і компанії, які ними керують, шукають стійкі бізнес-моделі для прибутку. Однак вихід на біржу – це нова стратегія.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений CLUBHOUSE (@theclubhousebh)

Китайська медична компанія Tongji Healthcare Group минулого тижня придбала інвестиційну холдингову компанію West of Hudson Group.

Угода була зворотним поглинанням, при якому приватна компанія (в даному випадку West of Hudson Group) була придбана вже публічною компанією (Tongji Healthcare), але в підсумку отримала контроль. Угода закрилася в середу.

Сама Tongji була придбана інвесторами, що контролюють West of Hudson, Амір Бен-Йоханан і його діловими партнерами.

Все це зводиться до того, що об’єднана компанія, яка подала заявку на перейменування Clubhouse Media Group, тепер котирується на так званому ринку “рожевих листів”, де торгують крихітні публічні і часто спекулятивні компанії. У п’ятницю акції Tongji закрилися на позначці 2,30 долара, що на 38 відсотків нижче серпневого максимуму.

Clubhouse, головний контент-будинок в West of Hudson, був заснований в березні Бен-Йохананом, Крістіаном Дж. Янгом і Дейзі Кіч, впливовим блогером в соціальних мережах. Далі з’явилася мережа контент-особняків, включаючи Clubhouse Next, Clubhouse for the Boys, Clubhouse Malta і Not a Content House.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений CLUBHOUSE (@theclubhousebh)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NOTACONTENTHOUSE (@notacontenthouse)

Але незабаром кілька будинків закрилися. Clubhouse Next закрився в вересні, а Clubhouse for the Boys – в минулому місяці. Колишні мешканці скаржилися на проблеми з господарством і побутом. Влітку жителів Clubhouse for the Boys критикували за проведення вечірок в порушення рекомендацій по коронавірус.

За перші шість місяців року дохід компанії West of Hudson склав майже 96 тис. Доларів, але збиток склав 983 тис. Доларів. Бен-Йоханан, головний виконавчий директор компанії, що контролює 62% акцій надав їй позику на суму трохи більше 1 мільйона доларів. Згідно із заявою, компанія може отримати від нього ще майже 4 мільйони доларів.

В інтерв’ю Янг сказав, що компанія розглядає варіанти залучення капіталу як на борговому, так і на фондовому ринках.

В цьому році різко зросла торгівля дешевими акціями. Однак такі акції часто мають похмурі перспективи для бізнесу та слабкі управлінські команди.

За даними Нью-Йоркської фондової біржі, до жовтня близько 23 відсотків акцій, що торгуються на американських фондових ринках, коштували менше 5 доларів. За аналогічний період 2019 року на них припало близько 14% угод.