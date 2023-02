Про це повідомило CNN та Global News.

Потяг із більш ніж 100 вагонами зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. В його складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, десять з них зійшли з рейок. Уламки від них горіли кілька днів.

Зазначимо, що більша частина інформації стосовно події стала з’являтися у ЗМІ близько 13-14 лютого, тобто лише через десять днів після початку техногенної катастрофи.

Після аварії мешканців маленького містечка з населенням 5 000 осіб було евакуйовано.

Спеціальна бригада, яка випустили вміст цистерн із вінілхлоридом у траншею, запалила контрольований вогонь. У такий спосіб вони мали намір знешкодити небезпечні речовини.

Внаслідок горіння піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари.

Зазначимо, що фосген – це дуже токсичний безбарвний газ із сильним запахом. Його використовували як зброю під час Першої світової війни. Він може викликати блювоту й утруднене дихання.

Також вилився бутилакрилат – прозора безбарвна рідина із сильним фруктовим запахом, яка використовується для виготовлення пластмас і фарб, передало ABC.

Речовина подразнює очі, шкіру та легені та може викликати задишку, а повторний вплив може призвести до пошкодження легенів. Вона може потрапити всерединучерез вдихання, ковтання або через шкіру.

On February 3, a horrifying railroad accident took place. A Norfolk Southern freight train derailed in East Palestine, Ohio. You might've seen images of the flames, but you probably haven't heard that unions were trying to prevent this exact accident. 🧵pic.twitter.com/pnynoFHSnm

— More Perfect Union (@MorePerfectUS) February 10, 2023