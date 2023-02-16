Про це повідомило CNN та Global News.

Потяг із більш ніж 100 вагонами зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. В його складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, десять з них зійшли з рейок. Уламки від них горіли кілька днів.

Зазначимо, що більша частина інформації стосовно події стала з’являтися у ЗМІ близько 13-14 лютого, тобто лише через десять днів після початку техногенної катастрофи.

Фото: CNN

Після аварії мешканців маленького містечка з населенням 5 000 осіб було евакуйовано.

Спеціальна бригада, яка випустили вміст цистерн із вінілхлоридом у траншею, запалила контрольований вогонь. У такий спосіб вони мали намір знешкодити небезпечні речовини.

Внаслідок горіння піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари.

Фото: Twitter / @ibonpereztv

Фото: Twitter / @ibonpereztv

Зазначимо, що фосген – це дуже токсичний безбарвний газ із сильним запахом. Його використовували як зброю під час Першої світової війни. Він може викликати блювоту й утруднене дихання.

Фото: Twitter / 509ShawnG

Також вилився бутилакрилат – прозора безбарвна рідина із сильним фруктовим запахом, яка використовується для виготовлення пластмас і фарб, передало ABC.

Речовина подразнює очі, шкіру та легені та може викликати задишку, а повторний вплив може призвести до пошкодження легенів. Вона може потрапити всерединучерез вдихання, ковтання або через шкіру.

Деякі жителі після повернення в містечко скаржилися на дивні запахи та мертвих тварин. Місцеве подружжя, що живе приблизно за п’ять миль від місця аварії поїзда, помітило сотні мертвих риб у місцевих притоках Леслі-Ран. Інші жителі повідомляли про мертвих курчат, ділилися в соціальних мережах фотографіями мертвих собак і лисиць у цьому районі.

Фото: The New York Times

Місцеві мешканці зазначали, що після аварії досить швидко відновили рух коліями, що їх здивувало.

За словами співробітника Управління з охорони навколишнього середовища штату Огайо, до водотоків потрапили речовини, які вбили рибу, але питна вода – безпечна. Те саме заявив мер Трент Конавей. Проте жителі не вірять цьому, тому не наважуються пити воду, – додало The New York Times.

Фото: The New York Times

Мешканці стурбовані тим, які довгострокові наслідки матиме ця катастрофа, та до яких захворювань вона може призвести у майбутньому.

Фото: The New York Times

Нині слідчі займаються розслідуванням катастрофи токсичного потяга. Вони вивчають відеозаписи поїзда перед сходом із рейок. На одному з них побачили, як підшипник колеса перебував на останній стадії перегріву за мить до сходу. Колеса мають віддати на експертизу в межах загального розслідування. Після того, як цистерни повністю знезаражать, їх теж планують оглянути.

Фото: The New York Times

Поки що не визначено, що спричинило катастрофу.

Фото: The New York Times