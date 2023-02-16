Про це повідомило CNN та Global News.
Потяг із більш ніж 100 вагонами зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. В його складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, десять з них зійшли з рейок. Уламки від них горіли кілька днів.
Зазначимо, що більша частина інформації стосовно події стала з’являтися у ЗМІ близько 13-14 лютого, тобто лише через десять днів після початку техногенної катастрофи.
Після аварії мешканців маленького містечка з населенням 5 000 осіб було евакуйовано.
Спеціальна бригада, яка випустили вміст цистерн із вінілхлоридом у траншею, запалила контрольований вогонь. У такий спосіб вони мали намір знешкодити небезпечні речовини.
Внаслідок горіння піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари.
Зазначимо, що фосген – це дуже токсичний безбарвний газ із сильним запахом. Його використовували як зброю під час Першої світової війни. Він може викликати блювоту й утруднене дихання.
Також вилився бутилакрилат – прозора безбарвна рідина із сильним фруктовим запахом, яка використовується для виготовлення пластмас і фарб, передало ABC.
Речовина подразнює очі, шкіру та легені та може викликати задишку, а повторний вплив може призвести до пошкодження легенів. Вона може потрапити всерединучерез вдихання, ковтання або через шкіру.
On February 3, a horrifying railroad accident took place. A Norfolk Southern freight train derailed in East Palestine, Ohio. You might've seen images of the flames, but you probably haven't heard that unions were trying to prevent this exact accident. 🧵pic.twitter.com/pnynoFHSnm
— More Perfect Union (@MorePerfectUS) February 10, 2023
Деякі жителі після повернення в містечко скаржилися на дивні запахи та мертвих тварин. Місцеве подружжя, що живе приблизно за п’ять миль від місця аварії поїзда, помітило сотні мертвих риб у місцевих притоках Леслі-Ран. Інші жителі повідомляли про мертвих курчат, ділилися в соціальних мережах фотографіями мертвих собак і лисиць у цьому районі.
Місцеві мешканці зазначали, що після аварії досить швидко відновили рух коліями, що їх здивувало.
За словами співробітника Управління з охорони навколишнього середовища штату Огайо, до водотоків потрапили речовини, які вбили рибу, але питна вода – безпечна. Те саме заявив мер Трент Конавей. Проте жителі не вірять цьому, тому не наважуються пити воду, – додало The New York Times.
Мешканці стурбовані тим, які довгострокові наслідки матиме ця катастрофа, та до яких захворювань вона може призвести у майбутньому.
Нині слідчі займаються розслідуванням катастрофи токсичного потяга. Вони вивчають відеозаписи поїзда перед сходом із рейок. На одному з них побачили, як підшипник колеса перебував на останній стадії перегріву за мить до сходу. Колеса мають віддати на експертизу в межах загального розслідування. Після того, як цистерни повністю знезаражать, їх теж планують оглянути.
Поки що не визначено, що спричинило катастрофу.
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