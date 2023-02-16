Ще 3 лютого у США, в Східній Палестині, штат Огайо, зійшов із рейок потяг, де близько 20 вагонів були із небезпечними хімічними речовинами. Аби запобігти масштабному вибуху, спеціальна бригада випустила вміст п'яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.

Про це повідомило CNN та Global News.

Потяг із більш ніж 100 вагонами зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. В його складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, десять з них зійшли з рейок. Уламки від них горіли кілька днів.

Зазначимо, що більша частина інформації стосовно події стала з’являтися у ЗМІ близько 13-14 лютого, тобто лише через десять днів після початку техногенної катастрофи.

Після аварії мешканців маленького містечка з населенням 5 000 осіб було евакуйовано.

Спеціальна бригада, яка випустили вміст цистерн із вінілхлоридом у траншею, запалила контрольований вогонь. У такий спосіб вони мали намір знешкодити небезпечні речовини.

Внаслідок горіння піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари.

Зазначимо, що фосген – це дуже токсичний безбарвний газ із сильним запахом. Його використовували як зброю під час Першої світової війни. Він може викликати блювоту й утруднене дихання.

Також вилився бутилакрилат – прозора безбарвна рідина із сильним фруктовим запахом, яка використовується для виготовлення пластмас і фарб, передало ABC.

Речовина подразнює очі, шкіру та легені та може викликати задишку, а повторний вплив може призвести до пошкодження легенів. Вона може потрапити всерединучерез вдихання, ковтання або через шкіру.

On February 3, a horrifying railroad accident took place. A Norfolk Southern freight train derailed in East Palestine, Ohio. You might've seen images of the flames, but you probably haven't heard that unions were trying to prevent this exact accident. 🧵pic.twitter.com/pnynoFHSnm — More Perfect Union (@MorePerfectUS) February 10, 2023

Деякі жителі після повернення в містечко скаржилися на дивні запахи та мертвих тварин. Місцеве подружжя, що живе приблизно за п’ять миль від місця аварії поїзда, помітило сотні мертвих риб у місцевих притоках Леслі-Ран. Інші жителі повідомляли про мертвих курчат, ділилися в соціальних мережах фотографіями мертвих собак і лисиць у цьому районі.

Місцеві мешканці зазначали, що після аварії досить швидко відновили рух коліями, що їх здивувало.

За словами співробітника Управління з охорони навколишнього середовища штату Огайо, до водотоків потрапили речовини, які вбили рибу, але питна вода – безпечна. Те саме заявив мер Трент Конавей. Проте жителі не вірять цьому, тому не наважуються пити воду, – додало The New York Times.

Мешканці стурбовані тим, які довгострокові наслідки матиме ця катастрофа, та до яких захворювань вона може призвести у майбутньому.

Нині слідчі займаються розслідуванням катастрофи токсичного потяга. Вони вивчають відеозаписи поїзда перед сходом із рейок. На одному з них побачили, як підшипник колеса перебував на останній стадії перегріву за мить до сходу. Колеса мають віддати на експертизу в межах загального розслідування. Після того, як цистерни повністю знезаражать, їх теж планують оглянути.

Поки що не визначено, що спричинило катастрофу.