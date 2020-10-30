Про це повідомила пресслужба Офісу шерифа округу Орандж і видання Fox News.

Офіс шерифа наказав створити “заборонену зону” протяжністю в 1 милю навколо місця аварії. Евакуюватися довелося близько 600 жителям. Через аварію в окрузі також пропала електрика.

На місці події працювали спецслужби. Про постраждалих не повідомлялося. Причина аварії поки невідома.

  • Поблизу канадського містечка Баронс з рейок зійшов потяг, в якому транспортували отруйні хімікати. Місцева влада провела евакуацію населення в прилеглих населених пунктах.

 