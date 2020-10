Про це повідомила пресслужба Офісу шерифа округу Орандж і видання Fox News.

Офіс шерифа наказав створити “заборонену зону” протяжністю в 1 милю навколо місця аварії. Евакуюватися довелося близько 600 жителям. Через аварію в окрузі також пропала електрика.

На місці події працювали спецслужби. Про постраждалих не повідомлялося. Причина аварії поки невідома.

DANGEROUS DERAILMENT: Eyewitness footage captured the moment a train carrying chemicals derailed in Mauriceville, Texas, prompting evacuations at nearby elementary and middle school and knocking out power to thousands; investigators remain on the scene. https://t.co/fVMZ2j70Rn pic.twitter.com/FB7FlakdUj

— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 29, 2020