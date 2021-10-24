У США з Азії під виглядом нових медичних рукавичок імпортували десятки мільйонів цих нітрилових виробів, які вже були використані. Рукавичкам просто надали нового вигляду.

Про це пише CNN.

Мішки для сміття, набиті використаними медичними рукавичками, багато з яких вже забруднені, а деякі навіть залиті кров’ю, були розкидані по підлозі складу на околиці Бангкока. Поруч пластикова миска, наповнена синьою фарбою і кілька рукавичок. Офіційні особи Таїланду кажуть, що робітники-мігранти намагалися надати використаним рукавичкам нового вигляду.

Таку картину правоохоронні органи застали під час обшуків у грудні минулого року.

Сьогодні в Таїланді працює ще багато таких складів, які намагаються заробити на попиті на нітрилові рукавички медичного класу. Ділки упаковують мільйони таких рукавичок для експорту до США і в країни по всьому світу, а все через глобальну їхню нестачу.

Розслідування CNN показало, що десятки мільйонів використаних нітрилових рукавичок імпортували до Сполучених Штатів, і це тільки верхівка айсберга. Кримінальні розслідування ведуться владою США і Таїланду.

Експерти описують галузь як шахрайську.

За словами експерта Дугласа Штайна, до США йде нескінченний потік брудних, та таких, що були у вжитку і неякісних рукавичок, а федеральна влада тільки зараз починають усвідомлювати величезні масштаби цієї проблеми.

У лютому і березні цього року одна американська компанія попередила два федеральних агентства – Митно-прикордонну службу та Управління з продовольства і медикаментів США – про те, що вона отримала партії, заповнені неякісними і явно забрудненими рукавичками від однієї компанії з Таїланду.

Проте в наступні місяці тайської компанії вдалося відвантажити ще кілька десятків мільйонів таких рукавичок.