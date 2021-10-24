Про це пише CNN.
Мішки для сміття, набиті використаними медичними рукавичками, багато з яких вже забруднені, а деякі навіть залиті кров’ю, були розкидані по підлозі складу на околиці Бангкока. Поруч пластикова миска, наповнена синьою фарбою і кілька рукавичок. Офіційні особи Таїланду кажуть, що робітники-мігранти намагалися надати використаним рукавичкам нового вигляду.
Таку картину правоохоронні органи застали під час обшуків у грудні минулого року.
Сьогодні в Таїланді працює ще багато таких складів, які намагаються заробити на попиті на нітрилові рукавички медичного класу. Ділки упаковують мільйони таких рукавичок для експорту до США і в країни по всьому світу, а все через глобальну їхню нестачу.
Розслідування CNN показало, що десятки мільйонів використаних нітрилових рукавичок імпортували до Сполучених Штатів, і це тільки верхівка айсберга. Кримінальні розслідування ведуться владою США і Таїланду.
Експерти описують галузь як шахрайську.
За словами експерта Дугласа Штайна, до США йде нескінченний потік брудних, та таких, що були у вжитку і неякісних рукавичок, а федеральна влада тільки зараз починають усвідомлювати величезні масштаби цієї проблеми.
У лютому і березні цього року одна американська компанія попередила два федеральних агентства – Митно-прикордонну службу та Управління з продовольства і медикаментів США – про те, що вона отримала партії, заповнені неякісними і явно забрудненими рукавичками від однієї компанії з Таїланду.
Проте в наступні місяці тайської компанії вдалося відвантажити ще кілька десятків мільйонів таких рукавичок.
- У 2020 році під час пандемії COVID-19 колосально зросло виробництво одноразових захисних масок, що своєю чергою призвело до збільшення кількості сміття, яке потрапляє у Світовий океан.